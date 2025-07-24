世大運》無理！中國不只想搶我國選手賀電 還多次抗議場邊喊台灣加油違規

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣跆拳道男團今天凌晨在2025德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌後竟發生插曲，竟有中國人想搶奪牌選手的部長賀電，還大喊著「台灣隊違反規定」，但台灣官方人員及媒體及時擋下，而體育署長鄭世忠也痛批中國隊此舉是「野蠻暴力的行為」。

其實中國類似的無理行徑不僅如此，鄭世忠日前就在個人社群貼上台灣女排擊敗中國新聞，「中國隊抗議我們在場邊喊台灣加油違反規定，但奧會模式內容並未規範觀眾席上的加油聲！更何況那是對選手們發自內心的支持，呼籲在德國的僑胞與留學生踴躍進場為來自台灣的所有運動種類世大運選手們大聲加油，中國一個大國家，格局不能大一點嗎？更何況我們身處自由民主德國，不是在中國啊！」

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此外，鄭世忠今天指出，在台灣桌球男團擊敗中國，拿下金牌後，中國就出現不斷挑釁台灣代表團的行為，「先是向大會抗議桌球賽事加油時喊『台灣加油』違反規定無理取鬧，又在羽球團體賽事結束後試圖搶走我們賀電，更進一步施壓主辦城市埃森市長室的秘書打電話來給我們中繼站物理治療診所（私人土地）的房東要求撤下門口我國國旗，後來在謝志偉大使協助下向市長室要求道歉，埃森市長也回覆致歉，並且強調這賽事的價值是開放、包容與和平社會。」

今天凌晨台灣在跆拳道奪銀後，中國又打算搶走賀電，還高喊著「你們已經違反大會規定」，而台灣則有當人牆，還回應在旁的兩位中國人：「你們在幹什麼，你們在幹什麼」，最後兩人才悻悻然離開。

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