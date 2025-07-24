排球》台灣男、女排都拿第6名 陣容調整後征戰8月亞洲東區錦標賽

男子排球總教練黃宏裕。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在德國如火如荼進行的2025萊茵魯爾世大運，台灣男女排同樣獲得第6名，女排締造自2017年台北世大運後最佳成績，男排更是2015年光州世大運闖進4強後，10年來最佳成績，而團隊結束世大運後，預計陸續返台持續調整，備戰8月中登場的亞洲東區排球錦標賽。

台灣男排總教練黃宏裕指出，經過一連串比賽，有一些球員都出現傷勢，到後面真的力不從心，但選手們真的打得很好，很感謝選手們的努力。締造10年來世大運最佳成績，他說：「除選手外，教練團的認真、協會的支持，是很多人幫忙才有現在的成績，如果只是光靠1名選手或教練，一定沒辦法走到現在，有這批選手出現，從集訓、國際賽累積到世大運，有過高壓的經驗，才能在這個比賽中與不熟悉的歐美國家抗衡。」

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至於台灣女排則是7月22日完賽，同樣以第6名收場，是自2017年台北世大運晉級4強後最佳，總教練鄧衍敏指出，很為這批選手開心，從球隊到德國後，都全心投入，這名次是團隊共同努力的成果，全隊們彼此互動都很好。她補充，從亞洲國家盃首次組隊後參加國際賽，這次能有第6名成績，看到攻擊手在突破能力以及球隊防守反擊能力和個人力量都有增強許多。

完成世大運階段性任務，台灣排球隊即將陸續搭機回台，下個挑戰將參加亞洲東區排球錦標賽，男排率先於8月19日至23日於中國張家港進行，女排則是8月26日至31日於香港舉行，而亞洲東區排球錦標賽也是今年台灣男、女排最後國際賽，男、女排總教練異口同聲說明陣容會稍作調整，把這比賽當作明年名古屋亞運前重要的調整賽事，透過一整年國際賽，除累積經驗外，更作為找尋明年亞運戰力的指標。

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