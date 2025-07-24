體壇》世大運台灣選手賀電遭搶 我國代表團國際賽場屢遭中國打壓

圖為去年巴黎奧運，台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣跆拳道男團今在2025德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌，卻意外發生插曲，有中國體育協會人員鬧場要搶走教育部長鄭英耀頒發的賀電。台灣好手在國際賽場奮戰，多年來卻屢次出現中國刻意打壓我國代表團。

像是2024年巴黎奧運賽場，台灣代表隊在奧會模式下只能使用會旗、以「中華台北」為名參加奧運。而台灣球迷只能攜帶參賽國代表旗幟進場，不能拿國旗。

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當年台灣黃金組合李洋／王齊麟在巴黎奧運男雙4強戰登場，1名台灣女球迷高舉上頭寫有「台灣加油」的台灣形狀海報，卻突然被中國球迷撕破搶走，引發騷動。

2022年北京冬奧，北京冬奧組委會發言人嚴家蓉回答媒體問題時，聲稱「台灣是中國的一部分」，再度打壓台灣地位。

如今台灣跆拳道男團在本屆世大運摘銀，出現中國體育協會人員鬧場要搶走我國賀電。體育署長鄭世忠在臉書發文，要嚴厲的譴責中國隊這麼野蠻暴力的行為，「德國是民主自由國家，在這裡我們頒發賀電給我們自己的選手與喊台灣加油對我國選手的支持完全不是奧會模式限制的範圍，中國隊勿再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感。」

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