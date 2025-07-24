世大運》中國多次打壓我國代表團 總統賴清德發聲嚴厲譴責！

賴清德。（資料照，民進黨提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣跆拳道男團今在2025德國萊茵魯爾世大運奪下銀牌後發生插曲，出現中國體育協會人員鬧場，試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，總統賴清德稍早發聲表達遺憾，嚴厲譴責中國代表團的行為。

賴清德表示，世界大學運動會的核心價值，是開放、包容與和平，「來自全球的頂尖大學運動員齊聚一堂，以運動會友、切磋，也以跨越語言、國界與勝負的態度，展現青春與實力，促進彼此的相互了解。」

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賴清德指出，我國選手在世大運上揮灑汗水、奮戰不懈，專注與拚搏不只感動現場觀眾，也讓千里之外的國人熱淚盈眶。每一面獎牌，背後都是日復一日的訓練與無數次的自我挑戰。

賴清德表示，令人遺憾的是，賽事期間中國多次打壓我國代表團，不僅施壓埃森市政府要求撤下我方中繼站懸掛的國旗，更無理抗議觀眾在場邊呼喊「台灣加油」；甚至在羽球及跆拳道比賽後，試圖搶奪教育部頒發給選手的賀電，「對於這樣違背運動家精神、也和世界大學運動會所推崇的開放、尊重的理念背道而馳的行為，令人感到遺憾，我們也必須表達嚴厲的譴責。」

賴清德最後感謝每一位用實力證明自己的選手，也感謝所有為國家主權奮戰的台灣人，「我們會繼續以從容、自信面對挑釁打壓，贏得國際社會更多的理解與尊敬。我要祝福所有代表台灣出賽的選手們，在接下來的賽事中，繼續突破自我、盡情發揮，把最好的一面展現給世界。」

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