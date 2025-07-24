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MLB》洋基4失誤葬送勝利 教頭仍相信球隊防守好、賈吉也發聲

2025/07/24 14:05

洋基全場發生4次守備失誤。（美聯社）洋基全場發生4次守備失誤。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天作客羅傑斯中心（Rogers Centre）面對藍鳥，全場發生4次守備失誤，最後以4比8輸球。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，相信球隊是一支防守非常好的隊伍，「我們有不錯的防守球員，今晚對我們來說是很糟糕的一晚。」

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）5局下傳本壘發生暴傳掉2分，二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）該局也出現傳球失誤；第6局藍鳥打者克萊門特（Ernie Clement）敲右外野飛球，洋基右外野手貝林傑（Cody Bellinger）找不到飛球，讓球落在後方，克萊門特跑出三壘安打。接著藍鳥靠史卓（Myles Straw）二壘安打、以及洋基一壘手萊斯（Ben Rice）接球失誤，讓洋基單局再失2分。

第7局小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲左外野一壘安打，洋基左外野手多明格茲（Jasson Domínguez）接球失誤，讓小葛雷諾上二壘。接著藍鳥球星小畢歇特（Bo Bichette）敲兩分砲擴大分差，讓洋基吞下敗仗。

洋基王牌左投佛里德傳本壘暴傳掉2分。（路透）洋基王牌左投佛里德傳本壘暴傳掉2分。（路透）

洋基本季面對藍鳥10場比賽，出現12次守備失誤，團隊52次失誤在美聯15隊排第9。布恩賽後表示，「無論是失誤、還是沒能處理好的球，讓對方多了出局數的機會，這件事在我們近兩個系列賽造成傷害...我們這裡有很好的防守球員，但今晚顯然是一個艱難的夜晚。」

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）表示，「我們最近的防守表現不太好，這是我們必須改善的一點。進入休兵日，我們要重新專注，加強防守。如果我們給任何一支好球隊額外的出局機會，情況對我們來說不太好。」

對於找不到飛球讓對手跑出三壘安打，貝林傑對此表示，「當球飛到燈光上方，我就看丟了，只能猜測這球落在哪裡。今天整體表現有些不穩，對我來說，感覺是一開始我漏接的那顆飛球引發這事，我們必須打得更好一些。」

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