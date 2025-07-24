中職》兄弟啦啦隊組韓援四巨頭！ 仁川女神、JJUBI強勢加盟

金渡兒與朴善珠（JJUBI）加入中信兄弟啦啦隊。（中信兄弟提供）

〔體育中心/綜合報導〕中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」今天正式宣布兩位重磅韓援加盟，分別是仁川女神金渡兒以及曾來過洲際棒球場的朴善珠（JJUBI），將與邊荷律以及李丹妃組成全新的韓援四巨頭。

去年加入台灣職籃的仁川女神金渡兒，將扁平發音的娥（ㄜ），改為以（ㄦ）發音的兒，代表如同中職的新生兒ㄧ般重新出發，背號從之前的88改為99，期許自己更上一層樓。

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渡兒2018年開啟啦啦隊生涯，現為韓職SSG登陸者的啦啦隊隊員，2023亞冠賽、2024MLB首爾海外賽及2024日韓棒球傳奇OB賽皆擔任南韓棒球國家代表隊的啦啦隊員之一，2024世界棒球12強賽來台應援，迷人的笑眼深受球迷喜愛。

2022因韓國手遊第一次走進洲際棒球場的朴善珠，這次是以回娘家的心情加入黃衫軍，請大家叫她JJUBI（啾比），背號選定為98，跟JJUBI發音相似，曾在KBO樂天巨人、NC恐龍擔任啦啦隊員，2025參與台灣隊經典賽資格賽應援，憑藉甜美長相和搞怪的個性，深受球迷喜愛。

金渡兒與朴善珠（JJUBI）加入中信兄弟啦啦隊。（中信兄弟提供）

朴善珠（JJUBI）。（中信兄弟提供）

金渡兒與朴善珠（JJUBI）加入中信兄弟啦啦隊。（中信兄弟提供）

金渡兒與朴善珠（JJUBI）選用的背號各具意義。（中信兄弟提供）

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