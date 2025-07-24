MiLB》李灝宇、鄭宗哲正面交鋒都敲安 柯敬賢開轟貢獻2打點

李灝宇。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎3A好手李灝宇正面交鋒今天與海盜3A台灣旅美好手鄭宗哲正面交鋒，李灝宇貢獻1安2打點，鄭宗哲也敲1安。目前待在道奇新人聯盟的台灣18歲新星柯敬賢，今也敲陽春砲、單場2打點。

老虎3A作客海盜3A之戰，李灝宇在第5局2出局攻占二、三壘時，敲出左外野平飛安打，帶有2分打點，該半局Ja.榮格（Jace Jung）敲兩分砲，讓老虎3A單局進帳4分。

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鄭宗哲則在5局下敲一壘安打，靠隊友長打回來得分，海盜3A在5局下灌進7分，最後以9比6逆轉贏球。

李灝宇全場5打數1安2打點，吞2次三振，跑回1分，賽後打擊率為0.240，整體攻擊指數（OPS）為0.740；鄭宗哲整場4打數1安、跑回1分，吞1次三振，賽後打擊率為2成24。

另外，6月下旬轉戰老虎3A的南韓投手高祐錫，今後援1.2局被敲3安包含1轟，失掉2分，三振、保送各2次。高祐錫今年為老虎3A出賽8場，防禦率為6.75。

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

柯敬賢今在新人聯盟面對遊騎兵，首局擊出帶有1分打點的三壘安打，第3局柯敬賢今擊出一發左外野陽春砲，本季第4轟出爐，一人打下全隊分數。道奇新人聯盟最後以2比6輸球。

柯敬賢此戰3打數2安都是長打，包含一發陽春砲，另有1次保送，本季在新人聯盟出賽53場，有4轟、30分打點，打擊率3成67，整體攻擊指數為1.026。

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