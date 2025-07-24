MLB》先發僅投1.2局失4分遭KO 前光芒頭號大物將被下放3A

光芒24歲右投布雷德利。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕光芒24歲右投布雷德利（Taj Bradley）今天先發僅投1.2局失4分遭KO退場，光芒最後在主場以9比11敗給白襪隊。光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後表明，布雷德利將被下放光芒小聯盟3A調整。

光芒首局攻下4分，但2局上布雷德利單局被敲4安、丟3次保送，失掉4分，讓他只投1.2局就被換下場，光芒因此提前啟用牛棚。光芒右投凱利（Kevin Kelly）僅投0.1局失6分5分自責，吞本季第2敗。

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現年24歲的布雷德利曾是2023年光芒農場頭號大物，但表現不穩定，本季先發21場，交出6勝6敗、防禦率4.61，共投111.1局賞95次三振，丟44次保送、4次觸身球，被打擊率為2成36，每局被上壘率1.28。

「這確實是一個艱難的決定，但我們覺得現在讓他下去（3A）是最好的選擇。」凱許說，「或許在那是更好的環境（指3A），讓他專注訓練，而不是每球處於競爭狀態。」

凱許認為，「不穩定性在大聯盟任何時候都很難應對，尤其我們處於現在這個處境。」光芒近一個月表現欠佳，過去10場吞7敗，目前以53勝50敗排美聯東區第四。

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