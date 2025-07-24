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MLB》「不知道怎麼形容他」 大谷翔平怪力轟讓美媒盛讚異次元等級

2025/07/24 16:02

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平近日狂轟猛炸，今天對戰雙城在首局敲出本季第37轟，連續5場敲出全壘打，追平隊史紀錄。大谷翔平驚人的表現讓雙城轉播單位讚嘆：「這已經是異次元等級的！」

大谷翔平今天首局面對雙城29歲右投派岱克（Chris Paddack），逮中一顆79英里曲球，擊出中外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為110.3英里，飛行距離為441英尺，仰角為34度。大谷成為道奇隊史第7位出現連5場開轟的選手。

前雙城三壘手、現役雙城轉播單位《Twins.TV》球評的普魯夫（Trevor Plouffe）（Cory Provus）看到大谷開轟當下直呼：「說實話，，我不知道該怎麼形容這個男人，他把一顆變化球打到這麼遠的地方，而且打擊初速還高達110英里，這真的已經是異次元的表現！」

普魯夫認為，有些選手能巧妙地掌控自己的身體，將潛在力量完全釋放出來，而大谷翔平就是那種能做到這點的人。

美國媒體《ClutchPoints》也盛讚大谷翔平，儘管他在大聯盟只待了6個賽季，但已經是準名人堂球員的存在，這位從日本來的球星，在大聯盟立刻展現出壓倒性的影響力，而且他不僅在打擊區是一大威脅，在投手丘上同樣讓人敬畏。

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