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中國賽》讓安童森打到生氣 林俊易3局大戰仍落敗無緣8強

2025/07/24 16:10

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「左手重砲」林俊易今天在超級1000系列中國羽球公開賽男單16強賽，和第2種子丹麥好手安童森激戰3局後以19：21、22：20、20：22落敗，無緣8強。

世界排名16的林俊易在前役「台灣內戰」中拍下戚又仁，順利挺進16強，今天遭遇世界排名第3的安童森，過去雙方3度交手，林俊易僅搶下1勝。

林俊易今天首局先以19：21些微差距落敗，第2局在技術暫停後，林俊易多次網前進攻得手，一度超前，和安童森展開拉鋸，並率先搶下局點，以22：20勝出。進入決勝局，小林取得5：2領先，但隨後因主動失誤較多，被對手趕上，你來我往，可惜小林連續失誤被對手連拿4分，以15：18落後。

隨後安童森因為被誤判，情緒激動把球丟出也被判罰，林俊易趁勢追到17：18，雖然被對方一記殺球掉分，但他並未放棄，追回1分，可惜隨後回擊出界被逼出賽末點，小林也展現強心臟，連追2分，戰成20：20，可惜連丟2分，以20：22落敗，無緣8強。

另一男單好手李佳豪和中國王正行激戰3局，沒能把握賽末點機會遭逆轉，以12：21、27：25、21：23落敗，無緣8強。

女單方面，邱品蒨在台灣內戰中，以17：21、21：15、21：18逆轉宋碩芸，順利挺進8強；林湘緹以13：21、14：21不敵印尼好手東宗，16強止步。

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