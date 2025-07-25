李羽芸／林芳安拚世大運網球女雙金牌 U12台灣隊開幕戰對決古巴 今日賽事預告與轉播

李羽芸（右）與林芳安將抗日爭金。（資料照，大專體總提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，藍鳥在客場挑戰老虎，另一場為天使在主場迎戰水手，請球迷不要錯過！

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2025年第八屆U12世界盃棒球賽，今起在台南亞太棒球園區開打。台灣隊預賽和古巴、墨西哥、日本、澳洲和德國隊同組，台灣首戰和古巴隊交手。今年台灣隊由台北市隊取得組訓權，由福林國小總教練章子健率軍，力拚賽史第3冠。

李羽芸／林芳安今天將與非種子日本黑馬爭奪世大運網球女雙金牌。上屆成都世大運，網球隊貢獻5金、1銀、1銅，雖然本屆僅李羽芸／林芳安倖存，漸入佳境的兩人，不但延續隊史自1995年福岡以來，連續15屆都獲獎牌的優良傳統，更期許提升獎牌成色，朝金牌邁進。

中職今天有3場轉播，分別是富邦悍將對決味全龍，由魔力藍強碰艾璞樂，台鋼雄鷹與樂天桃猿交手，由後勁大戰威能帝，以及統一獅在大巨蛋主場迎戰中信兄弟，蒙德茲尬李博登，請喜愛中職球迷準時收看。，請喜愛中職球迷準時收看。

MLB

06：30 藍鳥VS老虎 愛爾達體育1台、緯來體育

09：30 水手VS天使 愛爾達體育1台

WBSC U12世界盃棒球賽

10：30 澳洲VS墨西哥 愛爾達體育4台、緯來精采

14：20 德國VS日本 愛爾達體育4台、緯來體育

18：20 古巴VS台灣 愛爾達體育4台、緯來體育

羽球

10：00 中國公開賽 8強（上）第2場地 愛爾達體育2台

10：00 中國公開賽 8強（上）第1場地 愛爾達體育3台

17：00 中國公開賽 8強（下）第1場地 愛爾達體育3台

世大運

14:55 射箭 複合弓女團四強/獎牌戰 愛爾達體育1台

15:55 網球 林芳安/李羽芸 女雙決賽 愛爾達體育2台

16:15 射箭 複合弓男團四強/獎牌戰 愛爾達體育1台

17:45 射箭 複合弓混團四強/獎牌戰 愛爾達體育1台

中職

18：30 富邦VS味全 緯來育樂、愛爾達體育2台

18：30 中信VS統一 愛爾達體育1台、DAZN2

18：30 台鋼VS樂天 DAZN1

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