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世大運桌球》力退香港新星吳詠琳 黃愉偼勇闖女單金牌戰！

2025/07/24 16:47

世大運桌球》力退香港新星吳詠琳 黃愉偼勇闖女單金牌戰！黃愉偼。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕22歲的台灣好手黃愉偼今在2025年德國萊茵魯爾世大運桌球女單4強表現出色，以4：1力退香港吳詠琳，順利闖進今晚6點的女單金牌戰。

世界排名140的黃愉偼昨在女單8強以4：3險勝日本黑馬淺田真奈闖進4強，今交手世界排名108的21歲香港新星吳詠琳，兩人過去交手8次，黃愉偼拿下7勝佔上風，不過最近一次交手已經要追溯至2022年的曼谷青少年挑戰賽。

黃愉偼開賽穩定發揮，4：4後連拿4分擴大差距，雖然局末接連被對手化解3個局點，仍以11：8先馳得點。次局左手持拍的吳詠琳率先掌握節奏，黃愉偼雖一路緊咬比分，2度扳平戰局，仍以8：11讓出，雙方回到原點。

黃愉偼重整旗鼓在第3局無論是發球或進攻都有更多變化，迅速建立8：1優勢，以11：5再下一城，第4局從3：5落後連追4分反超，也成功要回氣勢，並把握第3個局點機會，以11：9取得聽牌優勢。黃愉偼接下來乘勝追擊，以11：3關門成功。

黃愉偼是台灣在世大運桌球女單項目奪牌第3人，過去包括2009年貝爾格勒世大運黃怡樺奪銅、2017年台北世大運鄭怡靜奪銀，黃愉偼今晚要力拚台灣女單隊史首金。

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