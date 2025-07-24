世大運》頒發賀電遭中國鬧場 體育署：未來謹慎處理仍會第一時間給選手

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣跆拳道代表隊昨深夜在德國萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌，但在頒發賀電時遭到中國代表團人員鬧場，對方試圖搶奪選手賀電，引發軒然大波。對於這樣的情況，體育署副署長洪志昌今天在例行記者會上時表示，接下來頒發賀電，會做得更妥善一點，並嚴謹的處理，「選手有好表現時，我們都會頒發賀電，表達祝賀和鼓勵，未來採用奧會模式參賽，會用不卑不亢的方式參與國際賽，代表團也會特別注意執行的細節。」

台灣代表團這次在德國參與世大運不僅一次遭到中國打壓，除了昨天跆拳道，之前羽球賽事頒發賀電時也有類似狀況，不僅如此，對方連加油團在觀眾席吶喊「台灣加油」也向大會檢舉，甚至希望我國在德國的中繼站要撤下國旗。

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今天體育署例行記者會上，媒體再度詢問關於世大運賀電遭搶爭議，競技運動組副組長戴琬琳表示，頒發賀電目的要恭賀選手表現，先前署長也已公開表達譴責，「世大運後面還有很多項目都要繼續出賽，代表團會做好完善後勤支援，全力協助選手取得佳績。」戴琬琳提到，綜合賽會賀電都是選手奪牌後立即頒發，之後比賽還是會在第一時間給奪牌選手。

洪志昌表示，接下來頒發賀電環節會做得更妥善一點，做嚴謹的處理，倘若比賽遭干擾可以向大會抗議，大會也會去處理，「我們參與國際賽時，代表團跟僑胞都會為選手加油打氣，這是無庸置疑，選手有好表現時都會頒發賀電，表達祝賀和鼓勵，未來採用奧會模式參賽，也會用不卑不亢的態度參與國際賽，代表團也會特別注意執行的細節。」

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