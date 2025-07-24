晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世大運》頒發賀電遭中國鬧場 體育署：未來謹慎處理仍會第一時間給選手

2025/07/24 16:57

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣跆拳道代表隊昨深夜在德國萊茵魯爾世大運摘下男團銀牌，但在頒發賀電時遭到中國代表團人員鬧場，對方試圖搶奪選手賀電，引發軒然大波。對於這樣的情況，體育署副署長洪志昌今天在例行記者會上時表示，接下來頒發賀電，會做得更妥善一點，並嚴謹的處理，「選手有好表現時，我們都會頒發賀電，表達祝賀和鼓勵，未來採用奧會模式參賽，會用不卑不亢的方式參與國際賽，代表團也會特別注意執行的細節。」

台灣代表團這次在德國參與世大運不僅一次遭到中國打壓，除了昨天跆拳道，之前羽球賽事頒發賀電時也有類似狀況，不僅如此，對方連加油團在觀眾席吶喊「台灣加油」也向大會檢舉，甚至希望我國在德國的中繼站要撤下國旗。

今天體育署例行記者會上，媒體再度詢問關於世大運賀電遭搶爭議，競技運動組副組長戴琬琳表示，頒發賀電目的要恭賀選手表現，先前署長也已公開表達譴責，「世大運後面還有很多項目都要繼續出賽，代表團會做好完善後勤支援，全力協助選手取得佳績。」戴琬琳提到，綜合賽會賀電都是選手奪牌後立即頒發，之後比賽還是會在第一時間給奪牌選手。

洪志昌表示，接下來頒發賀電環節會做得更妥善一點，做嚴謹的處理，倘若比賽遭干擾可以向大會抗議，大會也會去處理，「我們參與國際賽時，代表團跟僑胞都會為選手加油打氣，這是無庸置疑，選手有好表現時都會頒發賀電，表達祝賀和鼓勵，未來採用奧會模式參賽，也會用不卑不亢的態度參與國際賽，代表團也會特別注意執行的細節。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中