世運會8月中國成都登場 避免爭議體育署提前部署

圖為去年巴黎奧運，台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025成都世界運動會將於今年8月7日至17日在中國成都舉行，屆時台灣將有119名選手參與14種運動項目。不過，昨天在德國萊茵魯爾世大運才剛爆發中國人士搶奪台灣選手賀電的暴力事件，屆時比賽要在中國進行，代表團一舉一動都得更加謹慎，對此，體育署副署長洪志昌表示，有這個經驗後可以做些前置處理，但以往在中國比賽，代表隊都有一些模式運作，比賽期間希望大家多關注選手的成績。

成都世運會將在8月初於中國成都登場，台灣預計有119名選手參戰，體育署將在明天上午舉行代表團授旗典禮，並由總統府長官代表頒發加菜金，由拔河選手田嘉蓉代表領受。

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不過，昨天在德國世大運剛爆發搶奪賀電爭議，屆時比賽要中國進行，洪志昌表示，有這個經驗後可以做些前置處理，但以往在中國比賽，都有一些模式運作，希望大家多關注選手的成績。他也強調，無論任何比賽，出發前都會和選手、教練做行前講習，「會提醒他們該注意的事項，明天授旗典禮後也會在行前講習當中做宣導，這部分都會特別注意，大家都訓練很久，希望可以在拿下好成績。」

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