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世運會8月成都登場！台灣拔河隊拚6連霸 目標超越上屆成績

2025/07/24 17:24

體育署副署長洪志昌。（資料照，記者林正堃攝）體育署副署長洪志昌。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025年第12屆成都世界運動會將於今年8月7日至17日期間在中國成都舉行。本屆世運會舉辦34個競賽種類，我國共派出119名選手參加壘球、撞球、輕艇、運動舞蹈、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪溜冰、拔河、水中運動、滑水、及武術等14種運動競賽，代表團將於8月初陸續出發，明天舉行授旗典禮。

本屆世運會拔河隊女子代表隊以爭取6連霸為目標，歷屆奪牌強項合球、健力、壘球、撞球、滑輪溜冰及武術都將派員參加，另外首次參賽的霹靂舞、美式壁球、滑輪溜冰直排輪曲棍球與自由式輪滑、沙灘合球、自由潛水、武術散打，選手們也積極訓練，調整最佳狀態，準備在國際舞台大展身手。

世運會自1981年首次辦理迄今舉行11屆，我國每屆皆組團參賽，2009年我國主辦高雄世運會獲得國際世界運動總會（IWGA）盛讚成功。體育署表示，世運會是非亞奧運項目重要國際綜合性賽會，政府長期投入資源在選手培育，本屆世運會除在選手訓練、生活照護上大力支持外，也強化隨隊運動防護員、物理治療師等後勤支援量能，期許選手能專心在國際競技舞台上，展現訓練成果。

體育署副署長洪志昌表示，除了2009年在高雄舉辦的世運會之外，台灣在境外世運會最佳成績是5金，希望選手能努力爭取好成績，這次包含拔河、健力、合球、壘球、滑輪溜冰、蹼泳還有武術等都是奪牌熱門項目，目標成績能超越上屆的1金、6銀、6銅，也期盼能締造境外世運會最佳成績。

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