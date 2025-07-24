WBSC》U12世界盃明開打 12國少棒好手齊聚台南

U12世界少棒錦標賽將在台南熱血開打，今天舉行開賽記者會。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「2025第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（VIII WBSC U12 Baseball World Championship）明起開打，包含台灣、美國、德國、韓國、日本、捷克、南非、澳洲、古巴、巴拿馬、墨西哥、多明尼加等12支國家代表隊參加，選手們今天齊聚一堂，先來個相見歡。

今年的U12仍由台南市承辦，於亞太國際棒球場舉行，台灣首戰將對決古巴，各國好手今天下午先參加歸仁文化中心的開賽記者會，展現高昂的士氣，誓言奪下金盃，氣氛熱烈；世界棒壘球總會長法卡利（Fraccari）、中華棒協理事長辜仲諒等貴賓也出席，一起揭幕。

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法卡利表示，U12是世界棒壘球總會的重要賽事之一，少棒選手在全世界球迷面前展現他們的青春活力，以及對棒球的熱愛，總統賴清德在台南市長任內打造亞太國際棒球訓練中心，造福台灣三級棒球，也讓台南成為世界少棒的聚焦舞台。

法卡利說，透過U12的賽事，大家對棒球的熱愛，能讓小選手結交更多好朋友，聯繫彼此情誼，中華棒協也陸續承辦多項大型國際賽事，台灣辦比賽的能力已有口皆碑，感謝辜仲諒、黃偉哲，以及各界的鼎力相助，讓活動得以圓滿進行，希望台南繼續成為世界少棒中心與世界少棒舞台。

黃偉哲指出，台灣舉辦8次U12賽事，7次在台南，而下個月也將主辦U15，期待選手的表現，台南有12所學校接待貴賓，一起交流，也歡迎全國朋友前進亞太國際棒球訓練中心，感受熱血的國際棒球賽事，攜手挺主場，為台灣隊加油。

U12世界少棒錦標賽將在台南熱血開打，今天舉行開賽記者會。（記者吳俊鋒攝）

U12世界少棒錦標賽將在台南熱血開打，今天舉行開賽記者會。（記者吳俊鋒攝）

U12世界少棒錦標賽將在台南熱血開打，12國參加。（記者吳俊鋒攝）

U12世界少棒錦標賽將在台南熱血開打，今天舉行開賽記者會，12國選手爭奪金盃。（記者吳俊鋒攝）

U12世界少棒錦標賽將在台南熱血開打，今天舉行開賽記者會，各界貴賓齊聚一堂。（記者吳俊鋒攝）

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