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世大運》中國施壓撤台灣國旗 我駐德代表超派抗議信讓主辦市長道歉

2025/07/24 18:27

教育部長鄭英耀（右4）、體育署長鄭世忠（右3）等代表團成員與中繼站和門口懸掛的國旗（代表團提供）教育部長鄭英耀（右4）、體育署長鄭世忠（右3）等代表團成員與中繼站和門口懸掛的國旗（代表團提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世大運我國桌球男子團體擊敗中國隊贏得金牌之後，中國就開始不斷挑釁我國代表團，中國代表團成員除了2度企圖暴力強奪台灣代表團賀電的野蠻行徑，並且施壓主辦城市埃森市長室的秘書，致電我代表團中繼站物理治療診所的房東，要求撤下門口我國國旗，後來在謝志偉大使協助下向市長室抗議，埃森市長Thomas Kufen也回覆致歉，並且強調世大運的價值是開放包容和平社會。

體育署署長鄭世忠表示，這次萊茵魯爾世大運未設選手村，各個運動種類住在不同的飯店，對醫療與運科人員來說是非常大的挑戰，還好事前準備一個中繼站，有一個足夠空間與設備的據點服務選手。這一次在埃森市租的是物理治療診所，裡面附有重量訓練以及體能訓練的空間，除了代表團內的醫師與防護員，另有有國訓20名、運科11人為選手服務，也有餐廳可以讓膳食公寓準備的餐點供選手用餐，這次大會餐點蠻糟糕，除了在比賽過程會送餐給選手之外，很多選手會來中繼站治療或是賽事結束之後來用餐。

代表團也在中繼站懸掛我國國旗，未料卻收到埃森市長助理寫給房東的信件，信中稱呼我國為「中國台灣地區」，並且要求房東的私人產業撤下台灣國旗，謝志偉獲悉後以台灣代表的身份，向埃森市長Thomas Kufen表達「震驚與憤怒」的嚴正關切，『強烈譴責您的助理在信中將台灣——一個備受讚譽的民主國家——與俄羅斯和白俄羅斯相提並論。這兩國因眾所周知的原因被排除在本屆世界大學運動會之外，而台灣隊則是受邀參加。.....埃森市的這一行為損害了普世價值，也傷害了台德多年來建立的雙邊關係。您以「體育精神」為由要求更換台灣國旗，更是對這項賽事精神的嘲諷。為了減少埃森市對台德關係造成的損害，我要求您立即做出說明或道歉。』

埃森市Thomas Kufen回信誠意致歉，「致：台灣駐德國代表 Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh 教授，

尊敬的謝教授：我已仔細閱讀您於 2025 年 7 月 22 日寄來的電子郵件，並在此明確表示，我方從未有任何意圖以任何形式損害德國與台灣之間的關係。我個人助理所發出的電子郵件，並未經過我的參與或同意。對於信件中的措辭與表達方式，我在此代表他向您致歉。我將再次提醒市政府內部的所有員工，務必僅使用德國外交部所採用的正式國家名稱，以避免任何誤解。埃森市非常榮幸且積極地成為「萊茵-魯爾 2025 世界大學運動會」的主辦城市之一。我們致力於推動一個開放、包容與和平的社會，而這些正是本次賽事所要展現的核心價值。」

駐德代表謝志偉給埃森市長的抗議信。（代表團提供）駐德代表謝志偉給埃森市長的抗議信。（代表團提供）

埃森市長道歉信（代表團提供）埃森市長道歉信（代表團提供）

物理治療室（代表團提供）物理治療室（代表團提供）

用餐區（代表團提供）用餐區（代表團提供）

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