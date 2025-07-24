晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

世大運桌球》追平隊史最佳紀錄！黃愉偼勇奪女單銀牌

2025/07/24 18:46

黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕22歲的台灣好手黃愉偼今在2025年德國萊茵魯爾世大運桌球女單金牌戰以0：4遭中國趙尚橫掃，勇奪女單銀牌，本屆台灣隊在桌球項目以1金、1銀、2銅作收。

世界排名140的黃愉偼今在女單4強以4：1力克香港新星吳詠琳，成為繼2017年台北世大運鄭怡靜後，隊史第二位闖進世大運女單金牌戰的選手。採反手顆粒打法、沒有世界排名的趙尚，昨在8強橫掃台灣好手簡彤娟，今在4強於中國內戰扳倒世界排名36的王曉彤。

開賽雙方陷入拉鋸，黃愉偼在4：4平手時連丟5分，雖然隨後止血追到只剩2分差，仍以8：11讓出。黃愉偼很快做出調整，次局以4：1先聲奪人，但對手反撲來得很快，兩人你來我往，黃愉偼雖靠加壓逼出對手失誤追到9：9，但最後出現正手失誤，再以9：11被趙尚再下一城。

第3局雙方一路激戰，黃愉偼雖率先拿到局點，但被對手化解，接著雖然也化解趙尚1個局點，仍以11：13被取得聽牌優勢。退無可退的第4局，黃愉偼在4：4平手時被連拿4分擴大差距，最後以5：11讓出，無緣延長戰線。

本屆台灣在世大運桌球項目收下男團金牌、女團銅牌、女雙銅牌以及女單銀牌，共斬獲4面獎牌。

黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

黃愉偼（左）勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）黃愉偼（左）勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中