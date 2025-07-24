世大運桌球》追平隊史最佳紀錄！黃愉偼勇奪女單銀牌

黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕22歲的台灣好手黃愉偼今在2025年德國萊茵魯爾世大運桌球女單金牌戰以0：4遭中國趙尚橫掃，勇奪女單銀牌，本屆台灣隊在桌球項目以1金、1銀、2銅作收。

世界排名140的黃愉偼今在女單4強以4：1力克香港新星吳詠琳，成為繼2017年台北世大運鄭怡靜後，隊史第二位闖進世大運女單金牌戰的選手。採反手顆粒打法、沒有世界排名的趙尚，昨在8強橫掃台灣好手簡彤娟，今在4強於中國內戰扳倒世界排名36的王曉彤。

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開賽雙方陷入拉鋸，黃愉偼在4：4平手時連丟5分，雖然隨後止血追到只剩2分差，仍以8：11讓出。黃愉偼很快做出調整，次局以4：1先聲奪人，但對手反撲來得很快，兩人你來我往，黃愉偼雖靠加壓逼出對手失誤追到9：9，但最後出現正手失誤，再以9：11被趙尚再下一城。

第3局雙方一路激戰，黃愉偼雖率先拿到局點，但被對手化解，接著雖然也化解趙尚1個局點，仍以11：13被取得聽牌優勢。退無可退的第4局，黃愉偼在4：4平手時被連拿4分擴大差距，最後以5：11讓出，無緣延長戰線。

本屆台灣在世大運桌球項目收下男團金牌、女團銅牌、女雙銅牌以及女單銀牌，共斬獲4面獎牌。

黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

黃愉偼勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

黃愉偼（左）勇奪世大運桌球女單銀牌。（大專體總提供）

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