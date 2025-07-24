MLB》雙城選擇敬遠很合理！日媒揭「九局大谷」恐怖數據

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天在9局下2人出局一壘有人，選擇敬遠大谷翔平，面對下一棒仍是投出四壞球保送形成滿壘，最終遭佛里曼（Freddie Freeman）敲出帶有2分的逆轉安打，大谷翔平跑回再見分，道奇終場以4：3逆轉贏球。日媒點出大谷本季在第9局的打擊表現非常驚人。

根據日媒《Full-Count》報導指出，大谷翔平本季在第9局累積22打數，敲出10支安打，包括4發全壘打，灌進9分打點，打擊率高達0.455，OPS為1.672。大谷曾在4月2日與勇士隊交手時轟出再見全壘打，5月9日對戰響尾蛇則是敲出驚天超前3分砲，在第9局多次改寫戰局。所以對手今天在9局下選擇故意四壞球保送大谷，這個決定看起來十分合理。

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雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）賽後受訪談到敬遠大谷翔平時表示，「當時一壘有跑者，我們要面對的是全聯盟最強打者，如果問我們怎麼做才是正確答案，那就是跟魯伊茲（Esteury Ruiz）對決。」另一方面，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）坦言，自己一點也不驚訝，那是正確的選擇，只是結果沒照他們所預期的那樣。

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