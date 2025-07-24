U18世界盃》前U12冠軍副隊長沒報名選秀 從穀保畢業後加入合庫

U18台灣隊培訓隊葉弘仁。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U18世界盃台灣培訓隊36人今下午2點首度進行5場藍白隊內賽的第1戰，扛下台灣藍隊二棒二壘手的葉弘仁3打數繳出1支安打，今年從穀保家商畢業後加入業餘勁旅合作金庫。

這次U18台灣隊培訓隊陣容，葉弘仁和江庭毅是唯二2019年U12世界盃的冠軍成員，不同於江庭毅在中職選秀被富邦悍將第4指名挑中，葉弘仁沒報名中職選秀，直接選擇投靠合庫。

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身高170公分、60公斤的葉弘仁指出，自己的身材沒那麼好，打擊也不夠成熟，無法抗衡職業，「有考慮要不要讀大學再拚職棒，跟教練和家裡討論後，考慮經濟狀況，決定去合庫。」

葉弘仁國手資歷豐富，除了U12世界盃是冠軍副隊長，也曾入選U15世界盃國手，就差這次U18湊足三級棒球大滿貫。回憶6年前U12奪冠，他說，其實那一屆沒有全壘打型的重砲手，大家程度差不多，也沒有說一定要拿冠軍，只想著對到哪支球隊就是全力以赴。

U12世界盃明開打，葉弘仁以過來人身份鼓勵小將，「可以有自信一點，少棒台灣隊是很強的隊伍，或許其他國家身材好、力量大，但比較不會玩球，只要我們不要緊張、腦袋清楚，相信打起來不會太困難。」

葉弘仁也說，在國小就能打到這麼高強度的比賽，對棒球之路有很大的幫助，「腦袋比較會運轉，之後在國、高中都會把場上狀況想起來放。」

U18台灣隊培訓隊葉弘仁。（記者龔乃玠攝）

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