世大運射箭》巧！10年前當選手奪隊史女團首金 教練林詩嘉率隊明爭金

由風佑築、李采璇、郭紫穎組成的台灣女子弓代表隊挺進女團金牌戰（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由風佑築、李采璇、郭紫穎組成的台灣女子反曲弓代表隊，今天在2025德國萊茵魯爾世大運一路過關斬將，4強賽以5：3力退中國，明天將在金牌戰對陣日本，力拚女團隊史第2金。

郭紫穎是杭州亞運國手，風佑築在今年亞洲盃射箭賽射下個人賽銀牌，李采璇在世界盃佛羅里達站勇奪女團銅牌，都是台灣射箭的明日之星。

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台灣女團在資格賽射下1927分，高居第4，今天淘汰賽首戰以5：4力退義大利，接著以5：1擺平印度，並在關鍵4強戰以5：3力挫中國，挺進金牌戰，教練林詩嘉說：「整體表現都還不錯，大家都能互相鼓勵跟加油，我的任務就是給予情緒價值，透過信心喊話讓她們能穩定發揮，不用管對手去誰。」

值得一提的是，台灣在2015年光州世大運靠著譚雅婷、林詩嘉、熊海茜奪得隊史女團首金，巧的是，林詩嘉正是這次女團的總教練，她笑說：「10年前是我選手初體驗，10年後是教練初體驗，我當然希望她們能比我好，但我也是選手出身，知道壓力多大，還是希望她們在場上享受比賽，不希望讓她們背負太大壓力。」

林詩嘉說：「賽前預設目標就是選手開心最重要，不會一直期望選手要做什麼，畢竟她們心中也一定是想要金牌，我也沒必要再給她們施加壓力。」至於自己首度帶領世大運，她坦言一定有壓力在，但多虧有其他教練作為她的最佳後盾，也等同於是給予最大的「情緒價值」。

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