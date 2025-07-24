世大運》黃愉偼女單摘銀獲頒賀電 鄭世忠：過程平順無中國人士騷擾

體育署長鄭世忠頒發賀電給黃愉偼，過程平順未再有人鬧場。（體育署提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣跆拳道男團昨在世大運摘下銀牌，未料卻在頒發賀電時遭中國人士鬧場，企圖搶奪我國選手賀電，引發軒然大波。今天桌球好手黃愉偼在女單奪下銀牌，為搶賀電事件後首位奪牌的台灣選手，為了避免類似事件發生，代表團嚴陣以待，在頒發賀電時有多名人員在現場戒備，最後也順利頒完賀電。

台灣跆拳道男團昨摘下銀牌，但有中國人士在我國體育署競技組組長藍坤田頒發賀電給選手時鬧場，還企圖搶奪選手賀電，場面一度混亂，體育署長鄭世忠也發聲嚴厲譴責這樣的暴力行為。不過，這次搶奪賀電事件引發台灣人民關注，無論黨派都表態譴責中國蠻橫無理的行為。

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今天桌球女將黃愉偼闖進女單金牌戰，並且對上中國女將趙尚，最後以0：4落敗，收下銀牌但已追平隊史最佳紀錄。賽後鄭世忠親自到場頒發賀電，代表團也有不少人員在現場戒備，避免同樣的事情再次發生，最後也順利和平地頒發完畢。

鄭世忠說：「剛才世大運女子桌球單打銀牌頒發賀電過程平順，無中國人士再來騷擾。」他透露，國際大學運動總會（FISU）原本透過大專體總會長來協調，希望能否移至戶外頒發，但他仍堅持要在現場第一時間頒發賀電，同時他也提到，經過上次事件，駐德代表謝志偉也特別從柏林趕赴埃森協助，希望賽事能順利落幕。

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