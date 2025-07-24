籃球》華航公益籃球營 桃園璞園領航猿3球星擔任一日教練

華航於桃園第9度舉辦公益籃球營。（華航提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕華航今（24日）於桃園舉辦第9屆公益籃球營，資深副總經理陳奕傑與桃園璞園領航猿3位球星擔任一日教練，並邀前三屆曾參與的學校，包括觀音國中、新屋高中國中部及瑞坪國中的學生齊聚球場。

這屆華航公益籃球營邀請今年榮登PLG總冠軍的桃園璞園領航猿，由球星白曜誠、關達祐、喬楚瑜擔任教練陣容，為小球員營造職業級訓練氛圍，從基礎的暖身、運球、傳球到趣味互動遊戲，激發青少年的團隊精神。球星們分享，踏上球場就像執行一趟飛行任務，不只是場上的對抗，也是培養紀律、磨練意志與堅持到底的旅程。

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華航支持本土體育菁英，以企業資源助攻國內好手角逐國際賽事，也與棒球好手陳偉殷、張育成、陳柏毓、桌球教父莊智淵等體壇名將，合作舉辦公益運動營，盼激發學生、扶植新秀。今年10月11日也將舉辦2025 年馬拉松星光夜跑，推動永續運動。

桃園璞園領航猿球員白曜誠（右）指導小球員籃球技巧。（華航提供）

華航第9屆公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑（中）致贈飛機模型給觀音國中學務主任朱偉均（右2）、新屋高中國中部黃應青教練（右4）及瑞坪國中校長楊士煌（左4），並邀請桃園璞園領航猿人氣球星關達祐（右3）、白曜誠（左2）與喬楚瑜（左3）擔任一日教練，和學生分享籃球經驗。（華航提供）

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