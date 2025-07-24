中職》攜手國體大打造專業營養配方 味全啟動「運動科學營養中心」

味全攜手國體大、味全龍啟動「運動科學營養中心」。（味全提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全公司董事長徐文芳今天在天母球場攜手國立體育大學校長邱炳坤、味全龍董事長簡倍祥，共同出席味全「運動科學營養中心」揭牌與三方合作簽署儀式。在世界12強冠軍主力球員吉力吉撈・鞏冠及蔣少宏的見證下，正式宣告正式宣告運動營養跨域合作邁入新里程碑，致力打造連結食品營養與運動科學的創新平台，為台灣食品產業注入新能量。

秉持「成為人們生活首選的共好食品企業」的願景，味全持續投入健康營養產品研發。因應全民運動風潮興起，消費者對運動營養的需求已超越單純熱量補充，轉向對提升運動表現、促進恢復與強化體能的綜合需求。味全已推出如高鈣高蛋白雙效營養牛乳、睡前牛乳等產品，廣受好評。

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此次進一步攜手國體大運動科學研究所專業團隊，展開針對運動族群的營養取用習慣研究與產品配方諮詢，並成立「運動營養顧問群」，由世界12強賽國家隊營養師、國體大運科所長徐藝洳擔任總顧問，導入運動營養科學，提供味全研發團隊最堅強的運動營養諮詢及運動科學的實證回饋，協助產品開發更貼近實際需求。

揭牌現場，特別邀請國立體育大學運科所所長徐藝洳，也是2024年世界棒球12強賽 （2024 WBSC Premier 12）國家隊營養師，與12強冠軍球員吉力吉撈・鞏冠及蔣少宏共同參與專業營養訪談，結合實務經驗與臨場案例，與球員探討營養補給與訓練表現的連結。

徐藝洳教授在訪談中分享觀察：「經歷12強賽事後，球員在運動科學與營養應用上的理解與實踐更加深入。透過日常訓練與例行賽的過程，營養策略得以更加貼合個人需求，並展現出對於體能穩定、恢復效率與場上表現的實質助益。持續落實個人化營養調整，也在身體狀態的維持上展現積極成效。」此次合作不僅聚焦頂尖運動員的實證研究，更將延伸至一般消費者與高運動強度族群，透過質化訪談、產品驗證與配方優化，深化運動營養產品的應用廣度與深度。

「運動科學營養中心」的成立象徵產、學、球隊三方攜手，打造具實證力的運動營養新標竿。未來味全將持續攜手國體大與味全龍深化合作，從專業運動員到一般民眾，提供更貼近需求的營養支持，讓全民都能透過科學化補給，享受健康高效的運動生活，助力國家隊再戰經典賽，爭取佳績、再奪冠軍！

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