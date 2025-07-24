世大運男籃》可惜！罰球少了對手29個 台灣隊2分差不敵波蘭無緣復仇

台灣男籃不敵波蘭，無緣締造隊史最佳成績。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今在德國萊茵魯爾世大運9至12名排名賽以87：89惜敗波蘭，無緣締造隊史最佳成績。

台灣男籃這次在小組賽拿下1勝2敗無緣晉級8強，昨在小組賽輕取印度，取得9至12名排名賽門票，連續兩屆在9至12名排名賽對決波蘭，台灣隊上屆以3分差惜敗，今迎來復仇之戰。

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台灣隊首節多點開花，外線9投4中取得25：22領先，次節被波蘭開局一波9：0攻勢反超，暫停後徐得祈跳出來連拿7分，張祐瑋、胡晉豪在禁區得手，再度要回領先。

台灣隊在38：38平手時再被波蘭連拿8分，但隨後隊長游艾喆率隊展開反撲，打完上半場追到44：46，台灣隊前兩節團隊命中率46%，外線13投5中，徐得祈攻下全隊最佳10分。

易籃再戰台灣一度又落後波蘭9分，徐得祈、孫紹奇輪流輸出助隊追分，張祐瑋在節末倒數28秒三分球破網，台灣隊在第四節開始前追到64：67。

李允傑末節開局連拿5分幫助台灣隊取得超前，接著雙方你來我往，宋昕澔最後58秒飆進關鍵三分彈，助隊追到86：86，但隨後波蘭2罰1中再度超前，宋昕澔倒數18秒在外線出手落空，接下來波蘭2罰都沒失手。

接著台灣隊在落後3分下由徐得祈站上罰球線，他2罰1中，接下來孫紹奇製造對手犯規，但波蘭2罰都落空，李允傑搶到籃板，徐得祈執行最後一擊失手，台灣以2分差惜敗。

台灣隊今5人得分超過雙位數，徐得祈攻下個人本屆新高17分，末節挺身而出的李允傑進帳14分，張祐瑋也有11分演出，游艾喆和宋昕澔各攻下10分。兩隊今罰球機會懸殊，台灣8罰5中，波蘭37罰22中。

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