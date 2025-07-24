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U12世界盃》丹娜絲重創球場 賽前修繕火速完成只剩屋頂

2025/07/24 22:42

U12少棒球場災後搶修完成，將迎國際賽事檢驗。（圖由南市府提供）U12少棒球場災後搶修完成，將迎國際賽事檢驗。（圖由南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到丹娜絲颱風影響，台南亞太國際棒球訓練中心多處設施受損，尤以即將舉辦WBSC U12世界盃少棒錦標賽的主、副球場災損嚴重。台南市體育局指出，已完成大部分場地搶修作業，在比賽開幕前確保設施安全無虞。

根據體育局盤點，少棒主球場受損項目包括屋頂薄膜接合處3處破損、防撞墊脫落、大門故障無法自動啟閉、11處緊急出口LED告示牌吹落損壞等，目前除屋頂薄膜將延後至8月4日開工修復外，其餘均已完成修繕，不影響賽事進行與觀眾安全。

少棒副球場則因戶外電梯遭強風豪雨滲水導致機組故障，目前尚未修復，場外已張貼公告提醒無法使用。另牛棚支架與大門變形問題則已處理完畢。

在成棒場部分，主球場大螢幕上方鐵皮被吹落、11處觀眾椅損壞，副球場則有防撞墊脫落、看台立柱歪斜、旗桿故障與部分燈具不亮。體育局表示，目前少棒場地優先搶修，成棒設施將於賽後接續施工。

體育局指出，室內投打練習館旁的戶外牛棚區也有菱形網牆歪斜，後續將一併處理。此外，成棒主球場鐵皮損壞部分已清理完畢，受限於目前市區屋頂鐵棚搶修人力吃緊，將由工務局與聯鋼工程協力安排修復進度，觀眾椅則以備品更換。

U12世界盃少棒錦標賽明（25）日將開幕，市府強調，U12賽事將如期登場，後續還將迎接8月17日的亞洲U15青少棒錦標賽，屆時也將全力維持最佳比賽環境與選手安全。

市長黃偉哲視察U12世界盃少棒錦標賽場地狀況。（圖由台南市府提供）市長黃偉哲視察U12世界盃少棒錦標賽場地狀況。（圖由台南市府提供）

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