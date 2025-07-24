世大運》中國施壓撤國旗遭打臉 謝志偉曝德國房東感人挺台聲明

駐德代表謝志偉大使下午也已經自柏林趕到埃森協助。（體育署提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世大運奪下男團銀牌，但在頒發賀電時遭中國代表團人員鬧場，對方試圖搶奪選手賀電，引發軒然大波。並且施壓主辦城市埃森市長室的秘書，致電台灣代表團中繼站物理治療診所的房東，要求撤下門口中華民國國旗，後來在駐德代表謝志偉協助下向市長室抗議，埃森市長Thomas Kufen也回覆致歉，謝志偉大使今天也透露房東堅持挺台的舉動。

台灣代表團在中繼站懸掛我國國旗，未料卻收到埃森市長助理寫給房東的信件，信中稱呼我國為「中國台灣地區」，並且要求房東撤下國旗，駐德代表謝志偉獲悉後以台灣代表的身份，向埃森市長Thomas Kufen表達「震驚與憤怒」的嚴正關切，Thomas Kufen最後也回信誠意致歉。

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謝志偉今天在社群平台上透露房東對此件事情的回應，「感謝您提供了向埃森市市長抗議的電郵！我以及我的物理治療團隊完全支持台灣方面，本人及我的團隊能夠在賽事期間協助與服務貴代表團感到十分榮幸。我們將另利用我們的社群媒體及可運用之管道以驕傲之方式展現台灣國旗，台灣國旗自當在賽事期間持續懸掛於診所外及診所內。對於此間發生之不愉快，本人感到十分抱歉，並對埃森市向診所表達之關切感到非常驚訝與失望等語。」

謝志偉認為中國的野蠻卻自討沒趣的行徑令人厭惡，從鄭體育署署長鄭世忠、台灣代表團成員、記者們和僑胞還有他本人都沒有漏氣。謝志偉希望台灣朝野不分黨派都能齊心「同意保台」而自豪和中國有暢通管道者，並請大聲向中國方面表達抗議，「台灣人，不能只有肌肉，沒有骨氣。」

教育部長鄭英耀（右4）、體育署長鄭世忠（右3）等代表團成員與中繼站和門口懸掛的國旗。（體育署提供）



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