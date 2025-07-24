世大運男籃》連兩屆惜敗波蘭無緣寫歷史 陳子威：很對不起大家

世大運台灣男籃總教練陳子威。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今在德國萊茵魯爾世大運9至12名排名賽以87：89惜敗波蘭，無緣締造隊史最佳成績，主帥陳子威自責表示，「很對不起大家。」

台灣男籃這次在小組賽拿下1勝2敗無緣晉級8強，昨在小組賽輕取印度，取得9至12名排名賽門票，連續兩屆在9至12名排名賽對決波蘭，上屆以3分差惜敗，這次又以2分差敗下陣來，也讓陳子威苦笑說「今年進步1分」。

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陳子威出發前喊出以8強為目標，今天在9至12名排名賽落敗，確定無緣超越上屆的第11名，改寫隊史新猷，陳子威表示，「我們來之前設定的目標不是這樣，至少要突破上屆的成績，現在沒有辦到，首先我要先說真的滿對不起大家的，我沒把成績帶起來，這一點要跟大家說聲抱歉。」

陳子威表示，波蘭是此屆第三支遭遇的歐洲球隊，比起先前對上德國和芬蘭，團隊在限制對手的籃板以及外線上都有進步，「經過那兩場的經驗，我們第四節甚至還一度領先，可惜沒能再突破。」

沒能帶領團隊達到出發前設定的目標，陳子威自責之餘，也感謝政府在後勤上的安排，讓球員能無後顧之憂在場上奮戰，接下來台灣隊將再戰拉脫維亞，力拚追平最佳的第11名，陳子威也告訴球員，「希望大家能享受最後一場比賽，珍惜最後一次的合作機會。」

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