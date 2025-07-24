晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世大運男籃》連兩屆惜敗波蘭無緣寫歷史 陳子威：很對不起大家

2025/07/24 23:11

世大運台灣男籃總教練陳子威。（資料照，大專體總提供）世大運台灣男籃總教練陳子威。（資料照，大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男籃今在德國萊茵魯爾世大運9至12名排名賽以87：89惜敗波蘭，無緣締造隊史最佳成績，主帥陳子威自責表示，「很對不起大家。」

台灣男籃這次在小組賽拿下1勝2敗無緣晉級8強，昨在小組賽輕取印度，取得9至12名排名賽門票，連續兩屆在9至12名排名賽對決波蘭，上屆以3分差惜敗，這次又以2分差敗下陣來，也讓陳子威苦笑說「今年進步1分」。

陳子威出發前喊出以8強為目標，今天在9至12名排名賽落敗，確定無緣超越上屆的第11名，改寫隊史新猷，陳子威表示，「我們來之前設定的目標不是這樣，至少要突破上屆的成績，現在沒有辦到，首先我要先說真的滿對不起大家的，我沒把成績帶起來，這一點要跟大家說聲抱歉。」

陳子威表示，波蘭是此屆第三支遭遇的歐洲球隊，比起先前對上德國和芬蘭，團隊在限制對手的籃板以及外線上都有進步，「經過那兩場的經驗，我們第四節甚至還一度領先，可惜沒能再突破。」

沒能帶領團隊達到出發前設定的目標，陳子威自責之餘，也感謝政府在後勤上的安排，讓球員能無後顧之憂在場上奮戰，接下來台灣隊將再戰拉脫維亞，力拚追平最佳的第11名，陳子威也告訴球員，「希望大家能享受最後一場比賽，珍惜最後一次的合作機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中