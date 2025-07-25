職籃選秀新人專訪》用紀錄寫日記 謝謝堅持的自己——林韋愷

林韋愷。（記者陳志曲攝）

記者盧養宣／專訪

「第一次穿西裝，感覺很新奇。」台灣師大後衛林韋愷今年曾單場飆出53分，成為UBA與SBL於94學年度切割以來，男一級最高、賽史次高得分的球員，將自己載入史冊，也成為今年台灣職籃選秀首輪熱門人選。

他在選秀前夕的空檔，到新北市一家西服店挑選適合的西裝，這是不少菜鳥在參加選秀前會有的體驗，希望在選秀當天展現最滿意的模樣，也藉由人生至今最莊重的打扮，提前感受將來隨著鎂光燈愈多、壓力會愈大的新階段。

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林韋愷試裝結束後接受本報專訪，認為對自己而言，有比單場53分更有意義的紀錄，背後原因與他對生涯的期許有關。

林韋愷。（記者陳志曲攝）

熬過綠色神盾蟄伏期

林韋愷自小活潑好動，小學除籃球隊，也是足球隊以及樂樂棒球隊成員，全家都是忠實兄弟球迷，最愛「恰恰」彭政閔，至於後來離開打擊區的原因，他說，畢竟棒球還是需要隊友，籃球雖也是團體運動，但只要手上有顆球、有籃框，也能獨自享受進球的快樂。

林韋愷隨後進入永吉國中，在教練郭華玲麾下開始接受正規籃球訓練，國三那年終於獲得JHBL的參賽機會，帶領學弟拿下該年度季軍，最後順利披上夢寐以求的綠色球衣。

由於喜歡接受挑戰，林韋愷進入由「鐵血教頭」黃萬隆執教、以訓練嚴格聞名的HBL強權松山高中，不過相較不少學長在高中時期就獲極高關注度，他效力「綠色神盾」期間表現不算出色，高中畢業後一度考慮是否延續籃球路。

會選擇進入台師大，林韋愷不諱言，除了文憑外，還有修習教育學程的機會、能當另一條出路，他在林信寬離隊後的大三賽季成為主力，表現突飛猛進，甚至季末獲得球隊洽詢，曾想過提前選秀，「當時聽到有球隊對我有興趣，真的滿驚訝的。」

林韋愷。（記者陳志曲攝）

倒數1.6秒準絕殺至今難忘

深感自己還有不足，林韋愷選擇多留一年，最終季締造不少里程碑，除單場豪取53分外，還首度締造大三元，完成UBA生涯100次抄截，以及成為台師大校史千分俱樂部第一人。他認為最有意義的是紀錄是預賽第一階段面對世新大學繳出22分、14籃板、11助攻，「我的得分能力本來就比較出色，但大三元包括搶籃板、隊友也要投進自己傳的球，所以更難能可貴，我希望我給大家的印象是很全面的球員。」

不過回顧大學生涯印象最深刻的一場戰役，林韋愷還是選了大三8強對決國體大的比賽，當時雙方歷經二度延長，靠他在倒數1.6秒切入禁區拋進致勝一擊，驚險氣走對手，該役他燃燒49分鐘，拿下15分、17籃板、6助攻。

不怕大場面的強心臟是林韋愷的特質之一，被問及在場上的膽識何來，他說，總是告訴自己如果平時已經花了夠多時間訓練，上場就不要怕犯錯，「既然都練習這麼久了，身為射手，就算前面幾顆都沒進，機會來了還是要敢於出手。」

至今難忘的英雄夜也讓林韋愷首度成為本報的頭題人物，隔天特地買回來收藏裱框，紀念別具意義的一刻，「比賽後隔天家人跟我說上體育頭版，其實滿驚訝的，畢竟是第一次，還找了好幾家超商才買到。」

林韋愷。（記者陳志曲攝）

大學恩師獻祝福：把握當下

台師大總教練李秉鴻指出，林韋愷在大三賽季充分證明自己在攻防上的能力，「但他沒能帶領球隊走到更遠，因此大四這年我希望他不只展現個人能力，也要把整個團隊提升到另外一個層次。」

李秉鴻讚許林韋愷在大四這年稱職扮演領袖角色，「除了以身作則，給予隊友信心，也在球隊身處泥沼時勇敢跳出來承擔，對我來說，這是他大四最大的成長，也完整了籃球員需要的各種特質。」

李秉鴻認為，林韋愷的優勢是進攻技巧出色，初進職業最重要的事可能是「配合」，在球權與機會都不像學生時期那麼多之下，必須配合球隊需求，「配合的意思不是被動，而是攻守兩端要清楚自己的位置，另外在對抗強度更高下，身體素質也必須再提升，在防守端才能有所抗衡。」

李秉鴻對林韋愷送上祝福，勉勵子弟兵，「希望他能把握當下，在有限的時間裡創造無限可能。」

林韋愷。（記者陳志曲攝）

盼向2位楷模看齊

下次再穿上這套西裝那天，可能就是選秀當日，是否想像過被唱名那一刻？「有，想像過那個畫面，很期待，也很緊張。」

屆時即將展開的篇章將有全新的挑戰，請林韋愷以兩個字定義至今的籃球生涯，他思索半晌後，給了「堅持」這個答案，他坦言，在國中時就開始獲得關注，進入松山後曾面臨瓶頸，謝謝自己堅持到現在，才可能會有以從小熱愛的籃球為業的機會。未來，他希望向CBA旅外好手林庭謙、PLG桃園領航猿一哥盧峻翔看齊，「成為球隊核心、表現全面的球員。」

職籃新人林韋愷挑選選秀要穿的西裝。（記者陳志曲攝）

職籃新人林韋愷挑選選秀要穿的西裝。（記者陳志曲攝）

職籃新人林韋愷挑選選秀要穿的西裝。（記者陳志曲攝）

林韋愷。（記者陳志曲攝）

林韋愷。（記者陳志曲攝）

林韋愷準絕殺後隔天購買自由時報裱框收藏。（林韋愷提供）

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