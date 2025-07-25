世大運男籃》力拚追平隊史最佳紀錄 陳子威點名本屆2大驚奇

陳子威。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣男籃昨在德國萊茵魯爾世大運9至12名排名賽以87：89惜敗波蘭，無緣締造隊史最佳成績，主帥陳子威希望團隊享受最後一戰，也點名表現令人驚艷的球員。

台灣男籃這次在小組賽1勝2敗作收無緣8強，雖在9至16名排名賽輕取印度，但連兩屆在9至12名排名賽不敵波蘭，此役兩隊罰球機會懸殊，台灣8罰5中，波蘭37罰22中。

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陳子威指出，亞洲球隊要與歐洲列強較勁難度本身就很高，經過先前面對德國和芬蘭的經驗，這一場在限制對手籃板和外線上都有明顯提升，但輸球只能接受結果，不會找任何藉口。台灣隊昨籃板38：45小輸波蘭，只讓對手投進7顆三分球，末節一度靠李允傑的外線扭轉戰局，可惜反撲功虧一簣。

台灣隊將在明天對戰拉脫維亞，力拚追平上屆最佳的隊史第11名，陳子威說，自己特別提醒球員要珍惜這次參加世大運的機會，「希望大家能享受最後一戰，以贏球畫下句點。」

台灣隊昨以政大後衛徐得祈17分最佳，締造個人本屆新高，陳子威也認為他是此役世大運陣中表現最令人驚艷的球員，透露他一開始並不在最終的12人名單，「他是全隊正負值最高的球員，他是在集訓期間拚進名單的，也展現自己在球隊的價值，這段經驗對他未來的籃球路也會有很大的幫助。」

陳子威隨後點名身高200公分的中鋒孫紹奇昨與波蘭一戰表現出色，在攻防兩端都為球隊帶來貢獻，「我們沒有210公分的球員，會需要高個子球員幫忙很多事情，他是這一場能咬住比分的關鍵角色。」

孫紹奇昨出賽24分鐘拿下8分、6籃板，他以一般生身份進入中原大學，因拿下系際盃MVP獲得校隊延攬，大四最後一季才初登UBA公開一級舞台，表現獲得陳子威讚賞，「未來無論在大專或是職業比賽，他都是非常有潛力的長人，他的球齡很短不到2年，面對歐洲強權能有這樣的表現不容易。」

陳子威最後特別感謝這次參加世大運的職業球員，除了政大出身的游艾喆、李允傑、王凱裕，還有自己初次執教的陳范柏彥和林信寬，「他們身為領袖身體力行為球隊付出，展現想要贏球的企圖心也為團隊帶來影響。」

孫紹奇。（大專體總提供）

徐得祈。（大專體總提供）

陳范柏彥。（大專體總提供）

林信寬。（大專體總提供）

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