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摔角界傳奇巨星浩克霍根辭世 享壽71歲

2025/07/25 03:06

〔中央社〕世界摔角娛樂公司（WWE）今天表示，美國體壇及娛樂圈巨星浩克霍根去世，享壽71歲。他生前讓職業摔角風靡全球，並曾公開力挺川普競選美國總統。川普隨後也發文哀悼。

路透社報導，WWE在社群平台X寫道：「WWE悲痛得知名人堂成員浩克霍根（Hulk Hogan）已經逝世。作為流行文化圈最熟悉的面孔之一，霍根幫助WWE在1980年代獲得全球認可。」推文並未提及死因。

這位留著淺金色頭髮、膚色黝黑的壯漢在1980年代成為職業摔角的代言人，幫助摔角從低俗表演轉型成價值數以十億計美元、適合闔家觀賞的娛樂節目。

1987年的「摔角狂熱Ⅲ」（WrestleMania Ⅲ）大賽是這項轉變的關鍵時刻。當年浩克霍根在密西根州座無虛席的龐蒂克銀蛋球場（Pontiac Silverdome），對法國摔角手巨人安德烈（Andre the Giant）使出一記雷霆萬鈞的高舉重摔。

浩克霍根亦善用在摔角界的名聲進軍好萊塢，但發展不算太成功，曾出演「洛基第三集」（Rocky Ⅲ）等電影，但只要身體狀況允許，他仍持續返回擂台。

他在2005年入選世界摔角娛樂名人堂（WWE Hall of Fame）。

去年浩克霍根曾親自出席共和黨全國代表大會（RNC），力挺川普（Donald Trump）再次角逐總統大位。當時浩克霍根扯掉襯衫，露出裡面一件川普背心，並對著歡呼的人群吼道：「讓川普狂熱再度統治！」

在浩克霍根死訊公布後，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）寫道，「今天，我們失去一個好朋友」，他並稱「浩克霍根始終挺MAGA（讓美國再次偉大）─強壯、堅韌、聰明，但擁有最開闊的心胸」。

美國副總統范斯（JD Vance）也在X平台寫道：「浩克霍根是偉大的美國偶像。他是我兒時最先真心敬佩的人物之一。上次見面時，我們約好下次一起喝啤酒。下次見面只能在彼方了，我的朋友！安息吧。」1140725

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