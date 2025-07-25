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世大運田徑》傅兆玄「有傷」拚出生涯次佳 連兩屆摘男子跳高銀牌

2025/07/25 06:54

傅兆玄萊茵魯爾世大運男子跳高摘銀牌。（大專體總提供）傅兆玄萊茵魯爾世大運男子跳高摘銀牌。（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕傅兆玄今日凌晨在2025年萊茵魯爾世大運男子跳高決賽展現競爭力，以生涯次佳、國際綜合運動會最佳的2公尺25奪銀牌，也是他連兩屆摘銀，這更是台灣田徑本屆首面獎牌。

傅兆玄上屆成都世大運以2公尺20摘下銀牌，只是這項成績其實只能算是差強人意。傅兆玄在今年才創下2公尺27的生涯最佳，日前資格賽也是兩跳都過關，快意收下決賽門票。

傅兆玄今天在決賽就從2公尺08開始起跳，依序挑戰2公尺13、2公尺17、2公尺23、2公尺25都是1跳就過，證明他的狀況不錯。

全場只有傅兆玄跳過2公尺25，因此他一度在金牌位置，只是最後他跟2021年U20世錦賽金牌以色列選手卡皮托爾尼克（Yonathan Kapitolnik）都把高度擺在2公尺27，傅兆玄3跳都失敗，卡皮托爾尼克則在最後1跳成功逆轉摘金。

教練孫念祖透露，其實傅兆玄從5月全大運就弄傷左腳，也導致他在之前亞錦賽表現不佳，不過近期就是積極找到與傷共存的方式，「2公尺25可以了啦，我原本就預估這樣的成績才有機會拿牌，很開心傅兆玄這次真的做到了。」

傅兆玄萊茵魯爾世大運男子跳高摘銀牌。（大專體總提供）傅兆玄萊茵魯爾世大運男子跳高摘銀牌。（大專體總提供）

傅兆玄萊茵魯爾世大運男子跳高摘銀牌。（大專體總提供）傅兆玄萊茵魯爾世大運男子跳高摘銀牌。（大專體總提供）

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