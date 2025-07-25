MiLB》道奇又撿到寶！ 柯敬賢獲農場專家高評價、入選60大新秀

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕在道奇新人聯盟奮戰的台灣旅美好手柯敬賢，近期受到《The Athletic》新秀專家勞爾（Keith Law）青睞，獲選前60大新秀第53名，該份榜單中共有5位道奇農場球員入選，且都是外野手。

勞爾提到，柯敬賢在18個月前獲得道奇隊65萬美元簽約金，去年夏天只打9場，但今年大爆發成為亞利桑那新人聯盟的最佳球員，有著整個ACL最高的上壘率以及第9名的長打率。

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6呎3吋的柯敬賢運動能力出色，在中外野有55分的防守範圍，同時還有水準之上的臂力，打擊端上保有年產20轟以上的潛力，特別是若道奇能夠讓他的打擊站姿更加放鬆，就能使他的身體旋轉更為流暢（有望解放更高的打擊上限）。

勞爾指出，在本季開打前，有些人會對於柯敬賢是否能夠展現長打砲火有所疑問，但他認為現在柯敬賢已經用表現做出良好的回答。同時勞爾開玩笑表示，該死的道奇球團，靠著一堆球探、分析師以「團隊合作」這種看似天真的理念，結果竟然又讓他們挑到寶。

本次前60大榜單當中，道奇農場球員的排名依序是17名的德保拉（Josue De Paula）、19名的昆特羅（Eduardo Quintero）、49名的霍普（Zyhir Hope）、53名的柯敬賢，以及59名的西羅塔（Mike Sirota），5人全部都是年輕外野手，最老的西羅塔僅22歲，最年輕的是18歲的柯敬賢，其中僅有德保拉被認為最終可能會被轉往一壘，但他的打擊天賦仍獲得超高評價。

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