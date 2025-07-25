晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》道奇又撿到寶！ 柯敬賢獲農場專家高評價、入選60大新秀

2025/07/25 07:45

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕在道奇新人聯盟奮戰的台灣旅美好手柯敬賢，近期受到《The Athletic》新秀專家勞爾（Keith Law）青睞，獲選前60大新秀第53名，該份榜單中共有5位道奇農場球員入選，且都是外野手。

勞爾提到，柯敬賢在18個月前獲得道奇隊65萬美元簽約金，去年夏天只打9場，但今年大爆發成為亞利桑那新人聯盟的最佳球員，有著整個ACL最高的上壘率以及第9名的長打率。

6呎3吋的柯敬賢運動能力出色，在中外野有55分的防守範圍，同時還有水準之上的臂力，打擊端上保有年產20轟以上的潛力，特別是若道奇能夠讓他的打擊站姿更加放鬆，就能使他的身體旋轉更為流暢（有望解放更高的打擊上限）。

勞爾指出，在本季開打前，有些人會對於柯敬賢是否能夠展現長打砲火有所疑問，但他認為現在柯敬賢已經用表現做出良好的回答。同時勞爾開玩笑表示，該死的道奇球團，靠著一堆球探、分析師以「團隊合作」這種看似天真的理念，結果竟然又讓他們挑到寶。

本次前60大榜單當中，道奇農場球員的排名依序是17名的德保拉（Josue De Paula）、19名的昆特羅（Eduardo Quintero）、49名的霍普（Zyhir Hope）、53名的柯敬賢，以及59名的西羅塔（Mike Sirota），5人全部都是年輕外野手，最老的西羅塔僅22歲，最年輕的是18歲的柯敬賢，其中僅有德保拉被認為最終可能會被轉往一壘，但他的打擊天賦仍獲得超高評價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中