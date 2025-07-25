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NBA》害怕再度邊緣化！ 勇士與庫明加談判陷入僵局

2025/07/25 08:41

庫明加。（資料照）庫明加。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）今夏是否續留勇士成為球隊操盤關鍵，根據《ESPN》報導，庫明加向查拉尼亞（Shams Charania）表示，他並不急著跟勇士簽約，因此雙方的僵局可能會持續下去。

報導指出，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）與勇士管理階層在本周跟庫明加的經紀人談判時展現得更加積極，儘管先前4年雙方的合作並不如意，但勇士方認為他們還是開出了合理的價碼，能夠讓庫明加回歸勇士展開他生涯第5個賽季。

然而，庫明加表示，勇士現在提出的報價並不吸引人，因此談判才會遲遲沒有進展，查拉尼亞認為，與庫明加的僵局將使得勇士的休賽季操盤陷入停滯，目前勇士是休賽季唯一沒有簽約跟交易的球隊。

據傳國王與太陽兩隊是目前最有可能爭取先簽後換庫明加的球隊，但現在還沒有提出任何能夠推動交易的條件，消息透露，勇士方堅持要一張首輪籤，還希望換到有潛力的新秀，而且不想吞下爛約。

查拉尼亞提到，續約庫明加仍是勇士今年夏天最大課題，消息指出，除了薪資外，庫明加還希望爭取更穩定的先發與被重用的地位，而那是國王跟太陽開出的承諾之一。有消息指出，最近柯爾（Steve Kerr）也向庫明加談話，柯爾也是球團最積極嘗試修補關係的人物之一。

但是，庫明加已經不再甘於擔任球隊的次要選擇或者備案，他怕自己的角色會再度被邊緣化，季後賽對灰狼最後4場，他拿下18、30、23、26分，但在對火箭的時候卻整個被排除於輪替之外，這段經歷影響到他的思考，因此他仍想要在今年夏天找尋一個新開始。

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