晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

世大運體操》混血女將陳瑞安全能資格賽居第3 有望衝擊首面獎牌

2025/07/25 08:58

陳瑞安（大專體總提供）陳瑞安（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕混血女將陳瑞安今天在德國萊茵魯爾世大運，女子競技體操全能資格賽以52.350分，高居第3名晉級決賽，有望衝擊首面世大運女子競技體操獎牌。

台灣在2017年台北世大運由「鞍馬王子」李智凱奪鞍馬金牌，再來2019年拿坡里世大運、2023年成都世大運都摘金，3連霸完美告別世大運舞台。如今，台灣體操想要延續奪牌紀錄，陳瑞安為熱門人選。

21歲的陳瑞安曾是瑞典國家隊成員，考量想在瑞典出頭有難度，而她每年暑假返台探親需維持體能，來自台灣的媽媽就因緣際會找上國家隊教練鄭焜杰，促成她在今年轉籍台灣。

陳瑞安在6月也在亞洲錦標賽繳出亮眼成績，拿下女子全能第4名，也是台灣在亞錦賽女子全能的最佳成績。她這次代表台灣征戰世大運，再度展現不俗競爭力，全能排名高居第3，僅次於日本岡村真的52.650分、宮田笙子55.150分，屆時決賽若能穩定發揮，角逐獎牌絕非癡人說夢。

岡村真是杭州亞運全能銀牌得主，宮田笙子為上屆跳馬金牌，她原本還是巴黎奧運國手，卻因未成年抽煙、喝酒遭退隊，如今也是捲土重來。

至於陳瑞安除了全能晉級決賽，平衡木13.250分排第6、地板12.800分排第7，共取得3張決賽門票。

陳瑞安（大專體總提供）陳瑞安（大專體總提供）
陳瑞安（大專體總提供）陳瑞安（大專體總提供）
陳瑞安（大專體總提供）陳瑞安（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中