世大運體操》混血女將陳瑞安全能資格賽居第3 有望衝擊首面獎牌

陳瑞安（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕混血女將陳瑞安今天在德國萊茵魯爾世大運，女子競技體操全能資格賽以52.350分，高居第3名晉級決賽，有望衝擊首面世大運女子競技體操獎牌。

台灣在2017年台北世大運由「鞍馬王子」李智凱奪鞍馬金牌，再來2019年拿坡里世大運、2023年成都世大運都摘金，3連霸完美告別世大運舞台。如今，台灣體操想要延續奪牌紀錄，陳瑞安為熱門人選。

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21歲的陳瑞安曾是瑞典國家隊成員，考量想在瑞典出頭有難度，而她每年暑假返台探親需維持體能，來自台灣的媽媽就因緣際會找上國家隊教練鄭焜杰，促成她在今年轉籍台灣。

陳瑞安在6月也在亞洲錦標賽繳出亮眼成績，拿下女子全能第4名，也是台灣在亞錦賽女子全能的最佳成績。她這次代表台灣征戰世大運，再度展現不俗競爭力，全能排名高居第3，僅次於日本岡村真的52.650分、宮田笙子55.150分，屆時決賽若能穩定發揮，角逐獎牌絕非癡人說夢。

岡村真是杭州亞運全能銀牌得主，宮田笙子為上屆跳馬金牌，她原本還是巴黎奧運國手，卻因未成年抽煙、喝酒遭退隊，如今也是捲土重來。

至於陳瑞安除了全能晉級決賽，平衡木13.250分排第6、地板12.800分排第7，共取得3張決賽門票。

陳瑞安（大專體總提供）

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