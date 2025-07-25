晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》運鈔車呢？ 美媒爆籃網開1+1低價給陣中得分王

2025/07/25 10:30

湯瑪斯目前為受限自由球員，新合約尚未敲定。（資料照，美聯社）湯瑪斯目前為受限自由球員，新合約尚未敲定。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕連續2年平均得分破20分、籃網陣中得分王湯瑪斯（Cam Thomas）至今還未簽定新合約，而今美國有記者爆料，籃網只願意提供2年約1410萬美元的合約給湯瑪斯，其中第2年還是球隊選項。

籃網日前開出1年599萬美元的合格報價（Qualifying offer，QO），讓他成為受限自由球員，籃網可以選擇是否跟進其他球隊開出的價碼，不過至今湯瑪斯乏人問津，《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）還指出，籃網最多可能只會提出2年約1410萬美元的價碼，第2年為球隊選項，與湯瑪斯團隊想要的4年1億、平均年薪2500萬美元有很大的落差。

「湯瑪斯認為他是聯盟中的菁英得分手之一，因此想要拿到相對應的合約。」費雪表示，但就他的理解，籃網只會給他2年約1410萬美元的合約，而對於湯瑪斯團隊的壞消息是，籃網是聯盟中少數有薪資空間可以簽下他的球隊。費雪認為，湯瑪斯可能是今年受限自由球員中，最有可能撿起QO的球員。

儘管上賽季因傷只打25場比賽，湯瑪斯平均可以攻下24分，是籃網上賽季的得分王，湯瑪斯在2023至2024賽季開始展現進攻火力，平均得分從10.6分爆增至22.5分，目前已經連續2季平均得分突破20大關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中