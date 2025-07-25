NBA》運鈔車呢？ 美媒爆籃網開1+1低價給陣中得分王

湯瑪斯目前為受限自由球員，新合約尚未敲定。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕連續2年平均得分破20分、籃網陣中得分王湯瑪斯（Cam Thomas）至今還未簽定新合約，而今美國有記者爆料，籃網只願意提供2年約1410萬美元的合約給湯瑪斯，其中第2年還是球隊選項。

籃網日前開出1年599萬美元的合格報價（Qualifying offer，QO），讓他成為受限自由球員，籃網可以選擇是否跟進其他球隊開出的價碼，不過至今湯瑪斯乏人問津，《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）還指出，籃網最多可能只會提出2年約1410萬美元的價碼，第2年為球隊選項，與湯瑪斯團隊想要的4年1億、平均年薪2500萬美元有很大的落差。

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「湯瑪斯認為他是聯盟中的菁英得分手之一，因此想要拿到相對應的合約。」費雪表示，但就他的理解，籃網只會給他2年約1410萬美元的合約，而對於湯瑪斯團隊的壞消息是，籃網是聯盟中少數有薪資空間可以簽下他的球隊。費雪認為，湯瑪斯可能是今年受限自由球員中，最有可能撿起QO的球員。

儘管上賽季因傷只打25場比賽，湯瑪斯平均可以攻下24分，是籃網上賽季的得分王，湯瑪斯在2023至2024賽季開始展現進攻火力，平均得分從10.6分爆增至22.5分，目前已經連續2季平均得分突破20大關。

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