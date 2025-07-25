MLB》大谷翔平重返打者實力榜前三名！ 本次榜單人選劇烈變化

大聯盟最新實力榜單出爐，大谷翔平重返前三名。（圖片取自官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公布最新的打者實力榜，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）依舊高居第一，連5戰開轟的道奇日本球星大谷翔平爬升到第2名，聯盟全壘打王，水手隊羅里（Cal Raleigh）位居第三名。

官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）點出，本次是榜單變動最劇烈的一次，除了穩定的強打依舊名列前茅，後段出現了大幅的改變，上次沒有進榜的道奇史密斯（Will Smith）排名第9、勇士阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）排名第8、守護者拉米瑞茲（José Ramírez）排在第6名，響尾蛇蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）也高居第5名，而原本在第9名的費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）更一舉攀升到第4名。

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賈吉此次依舊名列第一，蘭達瓦指出，賈吉的長打率依舊在7成以上，他有望成為自邦茲（Barry Bonds）2001-2004年以來，第一位能夠連續2年長打率過7成的球員，同時他也正朝自己生涯第4座MVP邁進。

大谷翔平在近期連5戰開轟，名次從第4名提升到第2名，現在大谷翔平以37轟位居國聯全壘打王，長打率高達6成20，而且他現在已經重返投手丘卻沒有削弱他在全壘打上的產量，本季大谷翔平依舊是MVP的熱門人選。而水手重砲羅里敲出領先大聯盟的39轟，上壘率0.989僅次賈吉，或許羅里不只有望達成單季50轟壯舉，還有機會挑戰60轟。

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