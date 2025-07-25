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MLB》達比修有對紅雀大爆炸狂失8分！ 傷癒回歸4戰防禦率破9

2025/07/25 11:13

達比修有3.１局失8分吞敗。（美聯社）達比修有3.１局失8分吞敗。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊日本好手達比修有，今天對紅雀投出本季最慘一役，僅3.1局就被狂敲8安含2轟失掉8分全是自責分，紅雀以9：7在打擊大戰中獲勝，達比修有苦吞賽季第3敗，本季首勝未開張。

教士在1上就先給達比修有2分支援，不過1下他就被串聯安打失掉1分，2下更是單局大爆炸，被多諾文（Brendan Donovan）以及康崔拉斯（Willson Contreras）各敲1轟狂失6分，3局是達比修有今天唯一無失分的半局，但在4局他失掉第8分後被換下場，接替上場的松井裕樹守住壘上跑者，未讓前輩多掉分。

達比修有今天用69球投3.1局，是右手肘傷勢回歸後的最短局數，本季達比休有前3場先發分別投3.2局、4.2局與5局，今年4場先發投16.2局，送出11次三振，0勝3敗，防禦率高達9.18。

上次達比修有單場失8分以上已經要追溯到2022年4月12日，對手是巨人，該場達比修有投1.2局失掉9分退場，而他生涯失最多分的場次是2017年7月26日對馬林魚掉10分。

儘管教士打線今天也對紅雀先發投手葛雷（Sonny Gray）5局敲11安含2轟，讓他失掉7分有6分責失分，不過紅雀打線達比修有，讓葛雷收下本季第10勝。

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