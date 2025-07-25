棒球》WBC導入大聯盟規則很不利？ 日本教練深入剖析

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕日本職棒至今仍未實施投球時鐘與投手牽制次數限制等相關縮時政策，經典賽導入大聯盟規則，日本隊監督井端弘和日前坦言，對縮時規定感到有些擔心，會在11月交流賽和集訓針對這點做準備。

日職始終未導入縮時政策，中信兄弟日籍總教練平野惠一推測，或許跟日職聯盟重視球員工會的意見有關，畢竟有些球員很重視投、打、守的規律節奏，縮短比賽時間的概念，日本和大聯盟其實是不太一樣的，日職不需要做什麼限制，每場比賽平均3個小時左右打完。

請繼續往下閱讀...

中職導入縮時政策多年，今年正規9局比賽只花2小時54分就結束，比日職的3小時2分還快，這也是自2011年以來，中職正規9局比賽首度比日職還要省時。

大聯盟規定壘上沒人投手必須在15秒內啟動投球、壘上有人18秒內，投手在同一打席最多只能牽制2次，允許使用PitchCom（投捕電子暗號發送器），明年經典賽勢必會導入這些規則，平野認為，一旦有秒數限制，節奏就會很快，要一直去想下一步要做什麼，這會是明年經典賽日本隊不安的因素。

凡事總有一體兩面，平野表示，經典賽投手牽制次數如果有限制的話，對日本隊而言是大利多，因為日本跑者抓時機盜壘很厲害，但投手若有秒數限制的話，沒做好準備就容易受傷。

平野進一步指出，這考驗投手的思考能力，在有限的時間要馬上想到該怎麼做，心理方面要怎麼樣立即恢復、調適，這樣會不會影響投手例行公事？捕手也是，有些捕手習慣打暗號，而不是用PitchCom（投捕電子暗號發送器），思考時間勢必會縮短。

日本隊總教練井端弘和。（資料照，記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法