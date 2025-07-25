MLB》打到老虎捕手上來投球！ 藍鳥狂掃5分大局拔頭籌

藍鳥贏下對老虎3連戰首戰。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭藍鳥今天與美聯中區第一的老虎正面對決，3連戰第一場藍鳥就在客場發揮，靠著6局上單局狂掃5分奠定勝基，終場11比4大勝對手，系列賽拔得頭籌。

藍鳥今天1局下被瓊斯（Jahmai Jones）轟出陽春全壘打，一開賽就以0比1落後，不過兩隊前5局一直維持這個分數，直到6局上才風雲變色，先是小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）二壘安打追平比分，接著克萊門特（Ernie Clement）、洛佩爾菲多（Joey Loperfido）「背靠背」開轟，該局一口氣拿下5分，打破僵局取得4分領先。

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7、8兩局藍鳥繼續得分，眼看比分已經被拉開到11比1，9局上老虎直接派出捕手羅傑斯（Jake Rogers）上來投球，投了1局被敲2支安打沒有失分。

9局下老虎托克森（Spencer Torkelson）轟出陽春砲，接著靠打線連續安打拿下3分，無奈前面落後太多，終場以7分之差輸球。

此戰結束後，藍鳥近24場比賽贏了19場，而近況低迷的老虎，則是吞下近11場比賽的第10敗，不過仍領先分區第2的守護者8場勝差。

老虎捕手羅傑斯在勝負已分的狀況下上場投球。（法新社）

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