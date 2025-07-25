籃球》宏國重返籃壇非製造兩聯盟分裂！ 林鴻道：不希望是合作負面因素

奧會主席林鴻道（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕宏國日前傳出將加入PLG，是否會影響TPBL、PLG兩聯盟合作引起熱議，而宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道也說，一定會等到TPBL同意，「因為籃壇和諧很重要，宏國也不希望是合作的負面因素。」

宏國傳聞將進軍PLG，但是否會影響兩聯盟合作，對此林鴻道今天出席世運會授旗記者會時強調，會在兩聯盟都同意後才提出申請，他也說，「其實兩聯盟球團老闆都是我好朋友，也希望兩聯盟可以走到合併路上，籃壇和諧是最重要，宏國也不希望變成負面因素。」他表示，沒有所有球團同意將來不可能加入賽程。

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林鴻道指出，重返籃壇的籌劃工作太多，不是隨便組球隊就能參賽，即使用一年時間也會很急迫，要在今年組軍是不可能，而他也說，若順利取得兩大聯盟一致同意，將即刻展開包括教練團與行政團隊組建、球員招募與訓練、主場規劃、球隊形象設計、啦啦隊成立等一連串關鍵作業。

宏國同時透過新聞稿表示，對於此次復出，初衷是希望促進聯盟間的合作與共榮，絕非製造競爭或分裂，相信聯盟間的合作與共榮，將是推動台灣職籃長遠發展的關鍵力量，而林鴻道也說：「台灣籃壇從合作開始一定要走到合併，這個環境基本上合併走的路才會寬廣。」

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