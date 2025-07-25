晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

籃球》宏國重返籃壇非製造兩聯盟分裂！ 林鴻道：不希望是合作負面因素

2025/07/25 11:20

奧會主席林鴻道（記者吳孟儒攝）奧會主席林鴻道（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕宏國日前傳出將加入PLG，是否會影響TPBL、PLG兩聯盟合作引起熱議，而宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道也說，一定會等到TPBL同意，「因為籃壇和諧很重要，宏國也不希望是合作的負面因素。」

宏國傳聞將進軍PLG，但是否會影響兩聯盟合作，對此林鴻道今天出席世運會授旗記者會時強調，會在兩聯盟都同意後才提出申請，他也說，「其實兩聯盟球團老闆都是我好朋友，也希望兩聯盟可以走到合併路上，籃壇和諧是最重要，宏國也不希望變成負面因素。」他表示，沒有所有球團同意將來不可能加入賽程。

林鴻道指出，重返籃壇的籌劃工作太多，不是隨便組球隊就能參賽，即使用一年時間也會很急迫，要在今年組軍是不可能，而他也說，若順利取得兩大聯盟一致同意，將即刻展開包括教練團與行政團隊組建、球員招募與訓練、主場規劃、球隊形象設計、啦啦隊成立等一連串關鍵作業。

宏國同時透過新聞稿表示，對於此次復出，初衷是希望促進聯盟間的合作與共榮，絕非製造競爭或分裂，相信聯盟間的合作與共榮，將是推動台灣職籃長遠發展的關鍵力量，而林鴻道也說：「台灣籃壇從合作開始一定要走到合併，這個環境基本上合併走的路才會寬廣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中