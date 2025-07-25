世運》總統賴清德親授旗並致贈10萬加菜金 勉勵選手全力以赴讓台灣在世界綻放光芒

總統賴清德出席「2025年第12屆成都世界運動會代表團授旗典禮」，現場並與中華奧會主席林鴻道合影。（記者田裕華攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2025年成都世界運動會在8月7日至17日舉行，台灣代表團今天舉辦授旗典禮，總統賴清德親臨現場授旗，並致贈10萬元加菜金，勉勵選手全力以赴，讓台灣在世界綻放光芒。

台灣在這次成都世運會共派出119名選手參加壘球、撞球、輕艇、運動舞蹈、柔術、合球、定向越野、健力、美式壁球、滑輪溜冰、拔河、水中運動、滑水、及武術等14種運動競賽，其中拔河隊女子代表隊以6連霸為目標。

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台灣代表團今天舉辦授旗典禮，賴清德親臨現場並頒發10萬加菜金，同時勉勵選手全力以赴，他說：「台灣近年於國際體壇屢創佳績，從杭州亞運、巴黎奧運、帕運，到世界12強棒球賽，『Team Taiwan』的表現不只讓世界看見台灣，更凝聚全民的向心力。」

賴清德也提到，台灣世大運代表團目前正在德國比賽中，且不斷傳出奪牌佳績，展現台灣選手的實力與韌性，而面對即將出征成都世運會的選手，賴清德表示，選手披上國家戰袍責任重大，訓練過程也很辛苦，但他對每位選手都充滿信心。

賴清德也提到，會在經費、訓練、器材與後勤等方面全力支援選手，包括安排出入境搭乘商務艙，務求讓選手無後顧之憂，全心應戰，期許全體選手在比賽中展現堅韌與團結，為台灣爭光。台灣代表團及各代表隊也將在29日陸續啟程參賽。

總統賴清德。（記者田裕華攝）

總統賴清德。（記者田裕華攝）

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