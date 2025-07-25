U12世界盃》170公分女王牌開幕戰好投 捷克對多明尼加最成功戰役

捷克隊女王牌薩拉博娃。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃捷克隊今推派身高170公分的女將薩拉博娃扛下開幕戰先發，2局掉1分有效壓制多明尼加，打線更狂敲10安、猛攻8分，嚇出對手一身冷汗，可惜在6局上崩盤掉6分，終場以8：14輸球，但總教練克拉斯尼指出，這是第一次對多明尼加取得如此大的成功，「對我來說已經算是贏球。」

捷克隊170公分、69公斤的薩拉博娃是球隊第2高選手，罕見肩扛開幕戰先發強碰多明尼加隊，克拉斯尼直言：「因為她是最好的。」薩拉博娃沒辜負教練，用22球完成2局，僅被敲3支安打，僅掉1分，有效封鎖多明尼加打線。

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捷克隊教練希特卡指出，薩拉博娃是來自捷克比較小的村莊，相當努力且有責任心，「我覺得他今天做得非常好。」薩拉博娃也說，很開心能扛開幕戰先發，難免會想太多，但已經做到最好來享受這場比賽。

捷克隊在1局下靠普羅哈茲卡敲出3分彈，一度取得3：0領先，即便多明尼加後來居上，捷克仍追成8：8平手進入6局上，讓多明尼加陷入空前苦戰。捷克過去U12世界盃對上多明尼加2次，2次都大比分輸球，包括上屆0：19遭4局扣倒。

即便首戰惜敗，克拉斯尼表示，第一次對多明尼加取得這麼大的成功，「雙方體型有點差距，雖然輸球，但我們來說已經是贏球了。」

台灣棒球迷對捷克並不陌生，特別是去年來台灣跟世界12強國家隊打國際交流賽，希特卡就說，「最近棒球在捷克興起，這次的交流賽讓更多人開始看棒球。」

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