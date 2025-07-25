U18世界盃》今年好像沒有明星選手 台灣隊教頭老實說

U18台灣隊總教練廖宏淵。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U18世界盃台灣培訓隊今天打第2場藍白隊內賽，預計29日賽後召開選訓會議決定最終名單，總教練廖宏淵坦言，這次大家實力都很平均，落差不會很大，「開會時很傷腦筋，相信選訓委員也會很頭痛。」

U18台灣隊繼2015年以來首度又有非穀保或平鎮教頭執教，廖宏淵直呼是「壓力山大」，畢竟前3屆分別是冠、亞、亞軍，盡量要幫台灣隊拿下好成績，而煩惱的最大原因，正是選手都滿平均的。

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廖宏淵表示，以前一眼就能分辨好壞，且好的大多是三年級，今年是三年級跟一、二年級都差不多，「自從36人培訓名單選出來，每天就是看選手的影片，看哪誰比較適合國家隊，看到眼睛要脫窗了。」

今年中職選秀被外界視為「小年」，也就是沒什麼有名氣的選手。廖宏淵也說，以前國際賽可能會有2-3個明星選手，這一屆好像沒有，但希望透過這次比賽出產明星球員，畢竟選手們態度都不錯，練球也認真，「二年級升上三年級的這一批，我覺得應該會出產不少明星。」

廖宏淵強調，過去幾年都是平鎮（桃園）或穀保（新北）取得代表權，這次選材希望能多給別的球隊機會，因為他們也有很多有天份的選手，只是缺少機會，希望能給他們舞台。

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