台南人準備動起來！全新運動館招商釋出經營權

新營區全民運動館模擬圖。（圖由南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市兩座新建全民運動館即將開放民間參與營運，市府體育局今（25）日舉辦「安南區暨新營區全民運動館ROT案招商說明會」，吸引8家潛在廠商、10多位代表出席，現場交流踴躍，對於後續營運模式與投資條件提問熱烈。

這次說明會整合安南與新營兩案，採取ROT（重建、營運、移轉）方式公開招商，並依據《促進民間參與公共建設法》第42條辦理，目前正處於「公開徵求其他民間申請人」階段，預計8月公告上網。兩座運動場館皆耗資逾3億元，工程進度逾6成。

請繼續往下閱讀...

位於九份子重劃區的安南區全民運動館，鄰近台17線與台江內海綠帶，周邊住宅新建活絡。場館設計融入高腳屋意象，並以「健康運動」與「綠水運動」為主軸，整體風格與地景結合，曾獲2024年國家卓越建設獎肯定。場館面積約3324平方公尺，設有體適能中心、綜合球場（籃球1面、羽球4面）、多功能教室、韻律教室及商業空間。

新營區全民運動館則位在民治行政中心旁，交通與生活機能便利。規劃上強調「全齡運動」，設施涵蓋體適能中心、綜合球場（籃球1面、羽球4面）、獨立羽球場（2面）、多功能教室、韻律教室與商業空間，總樓地板面積約4272平方公尺。

現場與會業者多關心後續契約條件、場館經營彈性與投資回收機會與營運細節。體育局長陳良乾表示，透過招商說明會，向潛在投資人詳細介紹案件規劃內容與後續進程，為民眾打造更優質的運動生活環境。體育局也將持續提供相關諮詢與協助，共創公私雙贏的合作典範。

這兩座運動館未來將提供多元運動休閒空間，除了滿足市民日常健身需求，也有望成為區域性的運動交流平台。

安南區全民運動館工程進度已逾6成。（圖由南市體育局提供）

台南安南區全民運動館以高腳屋設計概念，打造全台唯一的生態親水運動館。（圖由南市體育局提供）

體育局長陳良乾（右2）主持安南區暨新營區全民運動館招商說明會。（圖由南市府體育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法