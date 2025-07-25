晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》「我做到明年初⋯」 辜仲諒有話跟3支台灣代表隊說

2025/07/25 16:45

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃今晚將點燃戰火，U15、U18世界盃台灣隊也在亞太棒球村集訓，棒協理事長辜仲諒特別在室內練習場召集3支代表隊，表示他的理事長任期將做到明年初，「能爭取的，我會幫你們爭取，希望你們為了國家付出120分的努力，好好加油！」

總統賴清德擔任台南市市長任內規劃的台南亞太棒球訓練中心，在棒協理事長辜仲諒努力爭取下， 9月可望成為國家棒球訓練基地，辜仲諒今也向3支代表隊提到此事，「我想我們期待很久，有了國家隊自己的訓練場，這是非常值得肯定和鼓勵的，特別要謝謝我們的總統和政府，關心我們的棒球。」

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

除了亞太棒球訓練中心，辜仲諒更說考慮在日本買一個球場，「以後可以跟日本球隊互相學習，身為理事長會盡量安排好的訓練、比賽環境，希望你們更強。」

辜仲諒更提到在AI時代來臨，對手會越來越了解台灣隊，要求選手們花更多時間跟討論自身的優劣勢，「因為你的敵人非常了解你，你要非常突破才能拿冠軍。」

今晚U12世界盃將開打，U12小將也帶領3支代表隊賽前高喊統一獅的應援神曲「AAOA」，振奮3支球隊的氣勢。

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

棒協理事長辜仲諒。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒。（記者李惠洲攝）

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中