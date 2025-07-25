棒球》「我做到明年初⋯」 辜仲諒有話跟3支台灣代表隊說

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃今晚將點燃戰火，U15、U18世界盃台灣隊也在亞太棒球村集訓，棒協理事長辜仲諒特別在室內練習場召集3支代表隊，表示他的理事長任期將做到明年初，「能爭取的，我會幫你們爭取，希望你們為了國家付出120分的努力，好好加油！」

總統賴清德擔任台南市市長任內規劃的台南亞太棒球訓練中心，在棒協理事長辜仲諒努力爭取下， 9月可望成為國家棒球訓練基地，辜仲諒今也向3支代表隊提到此事，「我想我們期待很久，有了國家隊自己的訓練場，這是非常值得肯定和鼓勵的，特別要謝謝我們的總統和政府，關心我們的棒球。」

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棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

除了亞太棒球訓練中心，辜仲諒更說考慮在日本買一個球場，「以後可以跟日本球隊互相學習，身為理事長會盡量安排好的訓練、比賽環境，希望你們更強。」

辜仲諒更提到在AI時代來臨，對手會越來越了解台灣隊，要求選手們花更多時間跟討論自身的優劣勢，「因為你的敵人非常了解你，你要非常突破才能拿冠軍。」

今晚U12世界盃將開打，U12小將也帶領3支代表隊賽前高喊統一獅的應援神曲「AAOA」，振奮3支球隊的氣勢。

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

棒協理事長辜仲諒。（記者李惠洲攝）

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

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