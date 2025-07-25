棒球》不只看球！U12首度開放亞太棒球場投打室讓球迷體驗

崇學國小少棒隊成員到室內投打練習場體驗。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕2025 WBSC U12世界盃少棒錦標賽今天登場，除了場內舉辦熱血競賽之外，即日起到8月3日每天上午10點開始，於室內投打練習場（面對少棒主球場西側）特別設置免費棒球體驗營，不限年齡，歡迎大家來體驗。

台南城市棒球隊球員趙品惟表示，此次配合U12少棒賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，首度開放民眾進到室內投打練習場體驗，包括九宮格訓練投球、打擊練習，大小朋友都可以來體驗，現場有台南城市棒球隊球員指導，體驗擊球快感。崇學國小棒球隊由教練陳鴻寬帶領球員參加U12開幕暨觀賽，也難得來到室內投打練習場體驗，直呼：是超級棒的經驗！

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南市觀旅局於25至27日連續3天在場外設攤與球迷互動，推廣台南市6處獲選「台灣觀光100亮點」景點，關子嶺溫泉風景區、扇形鹽田生命之樹、四草綠色隧道、黃金海岸、山上花園水道博物館、鹽水月津港歷史街區，只要現場掃QRCode參加線上投票，票選出心中最喜歡的台南景點，就能玩現場轉轉樂抽獎活動，最大獎限量魚頭君玩偶及魚頭君頸枕等文創品。

南市觀旅局於25至27日連續3天在場外設攤，邀球迷參加台南100景點投票抽大獎。（記者王姝琇攝）

配合U12少棒賽在台南亞太國際棒球訓練中心舉行，首度開放民眾進到室內投打練習場體驗。（記者王姝琇攝）

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