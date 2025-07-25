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棒球》「日本報紙都說我們輸了」 辜仲諒向台灣小將透露12強冠軍秘話

2025/07/25 17:02

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18所有教練合影。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18所有教練合影。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃今晚將點燃戰火，U15、U18世界盃台灣隊也在亞太棒球村集訓，棒協理事長辜仲諒特別在室內練習場召集3支代表隊，除了要他們別害怕，更透露去年世界12強冠軍戰前夕的「秘話」，並承諾3支代表隊若打出好成績，比照世界12強台灣隊的待遇，將帶選手們去吃和牛。

辜仲諒今在亞太棒球村的室內練習場鼓舞3支代表隊選手，要他們遇到像是南韓或日本都不需要害怕，「大家都會緊張，誰不會？但緊張時就看你心臟夠不夠強。」

關鍵時刻的強心臟，辜仲諒以去年世界12強奪冠的台灣隊為例，「你們知道那時我們台灣排名第幾嗎？第11，而我們最後跟排名第1的日本打，而且他們是連續45場國際賽沒輸過。那時我看日本報紙寫，他們都說他們贏了，台灣是什麼uánn-ko。」

辜仲諒透露，世界12強冠軍戰開打前，他跟選手們說，「這是最後一場了，沒有再下一場，而且他們都說你們輸了，已經到谷底，所以你只能做一件事情，就是全力以赴豁出去，每一球都要專心。」

最後台灣隊以4：0擊敗日本隊，奪下世界12強冠軍，辜仲諒透說，「日本一球都打不到，為什麼？因為投手每一球都全力以赴，打者也是。專注，鼓起勇氣，不要害怕，沒有時間讓你害怕、緊張。」

辜仲諒直言，世界12強打到日本都傻掉了，現在對台灣隊刮目相看，更謹慎、更專心研究台灣隊每一個人，所以我們要更謹慎小心、更專注。

辜仲諒強調，披上CT代表不是你自己，而是台灣，「我希望你們好好加油，比賽完如果有好成績，為國爭光，我請你們吃和牛。」

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手勉勵信心喊話。（記者李惠洲攝）

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