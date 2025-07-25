U18世界盃》兄弟新捕手「4取2」佔上風 已感受到象迷的威力

棒協理事長辜仲諒與中信兄弟第一指名蔡琞傑（左）、第三指名焦子杰（右）合影。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U18台灣隊培訓隊今天打第2場藍白賽，中信兄弟第3指名焦子杰狀況好，連續2場比賽敲安，外帶1次盜壘成功，希望從「4取2」的激烈捕手競爭之中脫穎而出，生涯首次入選國家隊。

U18台灣隊培訓隊選進張育豪（高雄普門）、江庭毅（桃園平鎮）、吳宣錠（台中興大）、焦子杰（台中西苑），有3人在中職選秀獲得青睞，張育豪是選秀榜眼，江庭毅是富邦第4指名，焦子杰則是中信第3指名，4名捕手要競爭2個名額。

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焦子杰昨培訓隊首戰扛指定打擊，2打數敲出1支安打，貢獻2分打點，今擔任台灣白隊先發七棒捕手，3打數敲1支安打，總教練廖宏淵直言，焦子杰和帕蘇拉・塔基斯利尼安是這2場狀況最好的打者。

報到培訓隊前，焦子杰找林仲秋的兒子林弘偉訓練做重訓，他直言這2場打起來感覺確實還不錯，節奏、timing都跟得很好，看球也看得很清楚。

捕手「4取2」的殘酷舞台，焦子杰也直呼滿競爭的，「雖然說只有2個，但不要把壓力放在身上，畢竟進到職業的話，競爭會更激烈，把該做的事情做好。」

今棒協理事長辜仲諒跟中信兄弟傳奇球星都到亞太棒球村視察U12、U15、U18代表隊，更找上中信第一指名蔡琞傑和焦子杰合照。焦子杰直言，成為職業選手後，更想在場上把每個動作都做好，近期也參考大聯盟的影片教學，希望加強接球和擋球。

加盟中信之後，焦子杰已感受到象迷的威力，他說，滿多人會私訊跟他說聲加油，還說期待在一軍相見，「這次國手正選是目標，我真的滿想把握住的。」

棒協理事長辜仲諒與中信兄弟第一指名蔡琞傑（左）、第三指名焦子杰（右）合影。（記者李惠洲攝）

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