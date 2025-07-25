晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》兄弟新捕手「4取2」佔上風 已感受到象迷的威力

2025/07/25 17:32

棒協理事長辜仲諒與中信兄弟第一指名蔡琞傑（左）、第三指名焦子杰（右）合影。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒與中信兄弟第一指名蔡琞傑（左）、第三指名焦子杰（右）合影。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U18台灣隊培訓隊今天打第2場藍白賽，中信兄弟第3指名焦子杰狀況好，連續2場比賽敲安，外帶1次盜壘成功，希望從「4取2」的激烈捕手競爭之中脫穎而出，生涯首次入選國家隊。

U18台灣隊培訓隊選進張育豪（高雄普門）、江庭毅（桃園平鎮）、吳宣錠（台中興大）、焦子杰（台中西苑），有3人在中職選秀獲得青睞，張育豪是選秀榜眼，江庭毅是富邦第4指名，焦子杰則是中信第3指名，4名捕手要競爭2個名額。

焦子杰昨培訓隊首戰扛指定打擊，2打數敲出1支安打，貢獻2分打點，今擔任台灣白隊先發七棒捕手，3打數敲1支安打，總教練廖宏淵直言，焦子杰和帕蘇拉・塔基斯利尼安是這2場狀況最好的打者。

報到培訓隊前，焦子杰找林仲秋的兒子林弘偉訓練做重訓，他直言這2場打起來感覺確實還不錯，節奏、timing都跟得很好，看球也看得很清楚。

捕手「4取2」的殘酷舞台，焦子杰也直呼滿競爭的，「雖然說只有2個，但不要把壓力放在身上，畢竟進到職業的話，競爭會更激烈，把該做的事情做好。」

今棒協理事長辜仲諒跟中信兄弟傳奇球星都到亞太棒球村視察U12、U15、U18代表隊，更找上中信第一指名蔡琞傑和焦子杰合照。焦子杰直言，成為職業選手後，更想在場上把每個動作都做好，近期也參考大聯盟的影片教學，希望加強接球和擋球。

加盟中信之後，焦子杰已感受到象迷的威力，他說，滿多人會私訊跟他說聲加油，還說期待在一軍相見，「這次國手正選是目標，我真的滿想把握住的。」

棒協理事長辜仲諒與中信兄弟第一指名蔡琞傑（左）、第三指名焦子杰（右）合影。（記者李惠洲攝）棒協理事長辜仲諒與中信兄弟第一指名蔡琞傑（左）、第三指名焦子杰（右）合影。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中