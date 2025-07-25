日職》旅美未上大聯盟遭釋出 「虎之潛水艇」傳養樂多有興趣網羅

青柳晃洋。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年以小聯盟約加盟費城人的31歲日籍低肩側投「虎之潛水艇」青柳晃洋，整季未上到大聯盟，他在美國時間7月23日遭到釋出，成為自由球員。日媒《Sponichi Annex》指出，日職養樂多燕子傳出有興趣網羅青柳晃洋。

青柳晃洋開季從小聯盟3A出賽，本季在3A出賽19場有2場先發，吞下1敗、防禦率7.45，每局被上壘率為2.28。青柳晃洋在美國時間6月26日被降至小聯盟2A後，先發4場戰績1勝2敗、防禦率6.97，如今遭釋出成為自由身。

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養樂多燕子本季以28勝50敗5和居中央聯盟6隊墊底，團隊平均投手防禦率為3.56、團隊失分331分都是全央聯最差。此外，養樂多與央聯龍頭阪神的勝差多達20場。

養樂多本季投手群最多勝是27歲先發右投吉村貢司郎的4勝。今年擔任開幕戰先發投手的奧川恭伸，季中因傷影響缺陣一段時間，這位24歲新星直到7月19日才拿到本季首勝，本季先發9場戰績1勝4敗、防禦率4.62。

日媒《Sponichi Annex》提到，養樂多想補進一名有實績的先發投手，但近年在自由市場搶人都失利，在阪神虎待了9年、日職累積61勝的青柳晃洋是符合補強的理想人員。

青柳晃洋曾是阪神虎的當家主力投手，他在2021年、2022年中央聯盟勝投王，以及2022年央聯防禦率王。青柳晃洋在日職9年累積61勝47敗、平均防禦率3.08。

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